In Galles una squadra può ricevere una penalizzazione di 141 punti per irregolarità finanziarie Il Pontypridd United, squadra gallese di prima divisione, potrebbe subire una penalizzazione storica di 141 punti per irregolarità finanziarie: al momento ne ha presi solo 6 ma potrebbero perderne altri 135 se dovessero verificarsi alcune situazioni.

Il Pontypridd United, squadra che gioca nella Cymru Premier (campionato gallese), può ricevere una penalizzazione di 141 punti a causa di una serie di 18 capi di accusa per irregolarità finanziarie e contrattuali: per questi gli sono stati detratti sei punti, ma potrebbe perderne altri 135 punti se dovesse schierare giocatori non idonei prima della fine della stagione 2024-2025.

La FAW li ha accusati di non aver pagato gli stipendi ai giocatori e di non aver adempiuto agli obblighi contrattuali che avevano con loro, oltre a non aver registrato correttamente i calciatori all'inizio della stagione. La commissione indipendente che si è occupata del caso ha vietato al club gallese di fare acquisti per le prossime due finestre di mercato, quindi non potrà ingaggiare nessuno fino a gennaio 2025, e ha applicato una sanzione di sei punti portando il Pontypridd all'ultimo posto in classifica con sette punti dopo 18 partite.

Nella giornata di lunedì la FA gallese ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava che la squadra gallese sarebbe stata punita dopo l'accertamento di 18 violazione ma la società ha negato tutto. Nel comunicato della federazione gallese si legge: "Un'indagine da parte della Federcalcio gallese sullo status contrattuale dei giocatori del Pontypridd United è stata intrapresa in seguito alle denunce presentate dai giocatori per presunte violazioni dei loro contratti professionali. L'indagine ha portato ad accuse disciplinari contro il Club per il presunta violazione delle norme e dei regolamenti FAW. La questione è stata deferita a un collegio arbitrale indipendente, nominato da Sport Risoluziones. Guidato da un KC, il collegio arbitrale indipendente ha recentemente esaminato il caso e ha fornito la sua decisione a entrambe le parti".

In seguito sono state elencate le accuse: in primo luogo si è scoperto che Pontypridd non aveva pagato il denaro dovuto ai giocatori, non ha rispettato "i loro obblighi contrattuali nei confronti dei giocatori" e non ha "registrato correttamente i giocatori in conformità con le norme e i regolamenti FAW". Insomma, non proprio un esempio di buona gestione di un club.

Il Pontypridd è stato giudicato colpevole di aver schierato giocatori non idonei ma in una nota ha dichiarato che "il club aveva commesso ‘violazioni involontarie causate dal mancato funzionamento corretto del sistema Comet e da quelle irregolarità non è derivato alcun vantaggio sportivo'. Pertanto la detrazione di 141 punti richiesta dal FAW è stata ritenuta sproporzionata e ridotta a 6".

In questo momento il Pontypridd è ultimo nella prima divisione gallese, a quattro punti dall'Aberystwyth, e prenderò parte alla Nathaniel MG Cup, ovvero l'equivalente gallese della Coppa di Lega inglese.

Dopo la penalità inflitta all'Everton, che è stato sanzionato in quanto ritenuto responsabile di aver sforato i parametri di circa 20 milioni di sterline a causa di perdite ammontanti a 124.5 milioni contro i 105 consentiti dal PSR, ecco che un'altra sanzione per motivi economici arriva oltre la Manica.