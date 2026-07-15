In Corsica festeggiano con i caroselli l’eliminazione della Francia dai Mondiali: turisti increduli

Dopo la sconfitta della Francia contro la Spagna, a Bastia sono esplosi festeggiamenti con clacson, fumogeni, bandiere spagnole e cori. Scene simili, con tanti turisti increduli, si erano già verificate dopo la finale del Mondiale 2022, sullo sfondo delle storiche tensioni tra una parte della Corsica e lo Stato francese.

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La sconfitta della Francia contro la Spagna nella semifinale dei Mondiali 2026 non ha provocato solo delusione nel paese: a Bastia, in Corsica, il fischio finale ha dato il via a festeggiamenti con clacson, fumogeni e cori contro la nazionale francese.

Diversi video condivisi sui social dal giornalista Julien Pernici mostrano automobili in corteo, bandiere spagnole sventolate dai finestrini e persone che intonano slogan offensivi nei confronti della Francia, tra cui "Puta Francia" e "Fottuti francesi". Le celebrazioni sono proseguite anche durante lo spettacolo pirotecnico organizzato per la Festa della Bastiglia, con una lunga serie di clacson che ha accompagnato i festeggiamenti.

Molti turisti erano increduli per questi festeggiamenti, essendo la Corsica integrata nello Stato francese come una regione denominata "Collectivité territoriale de Corse" (CTC), ma non si tratta di un episodio isolato: scene simili erano già state registrate nel dicembre 2022, quando la Francia perse la finale del Mondiale contro l'Argentina ai calci di rigore. Anche in quell'occasione, in alcune zone della Corsica si erano viste manifestazioni di entusiasmo per la sconfitta dei Bleus.

Perché in Corsica molti non tifano Francia: la storia dietro il sentimento autonomista

Alla base di questo atteggiamento c'è il particolare rapporto tra una parte dell'isola e la République française. Annessa alla Francia nel 1768, la Corsica conserva una forte identità culturale e politica, alimentata negli anni dai movimenti autonomisti e indipendentisti. Per una parte della popolazione, il distacco dalle vittorie della nazionale francese rappresenta anche una forma di dissenso nei confronti del potere centrale.

Il tema dell'autonomia resta infatti di stretta attualità. Lo scorso giugno l'Assemblea Nazionale francese ha approvato in prima lettura il disegno di legge costituzionale che prevede uno status di autonomia per la Corsica all'interno della Repubblica. Il testo, ora all'esame del Senato, punta a riconoscere le specificità dell'isola, attribuendole maggiori competenze normative e regolamentari.