In arrivo una proposta d’acquisto, la Salernitana può ‘salvare’ la Serie A I trustee hanno ricevuto un’offerta dall’imprenditore napoletano Danilo Iervolino che avrebbe inviato la Pec e anche la distinta di pagamento del 5% di acconto. Ma entro la mezzanotte del 31 dicembre potrebbero arrivare altre due proposte di acquisto per la Salernitana.

A cura di Alessio Morra

Il futuro della Salernitana a breve sarà deciso. Mancano infatti poche ore alla scadenza fissata dalla Federcalcio per decretare il passaggio delle quote societarie del club granata verso una nuova proprietà. Se l'arrivo di una nuova proprietà non ci sarà. La Salernitana sarebbe subito esclusa dal campionato di Serie A,la classifica cambierebbe tantissimo. Lo spettro dello stop immediato c'è da settimane, ma ora all'orizzonte, e proprio in extremis, si vede un barlume di speranza. Perché i trustee hanno ricevuto un'altra proposta di acquisto per i campani.

Era già nota l'offerta del notaio salernitano Roberto Orlando, ma dopo le 14 del 31 dicembre (giorno ultimo per formulare offerte), ai trustee è giunta la proposta dell'imprenditore Danilo Iervolino, fondatore dell'Università Telematica Pegaso. L'offerta è ben delineata. Dieci milioni di euro garantiti subito, altri venti milioni da immettere nelle casse, entro quattro mesi. Investimento che in gran parte servirebbe per fare il mercato.

L'imprenditore napoletano, che è stato anche preside dell'Università Pegaso, ha inviato la propria offerta ai Trustee Isgrò e Bertoli. E in allegato c'è anche la distinta di pagamento del 5% a titolo di acconto. Lo stesso Iervolino con un messaggio sui social ha dato buone speranze alla Salernitana, e ai suoi tifosi, scrivendo: "Che sia un 2022 scoppiettante e pieno di sorprese".

Entro la mezzanotte dovrebbe giungere un'altra proposta vincolante. Si attende quella di Francesco Agnello, capo di una cordata di industriali, e potrebbe esserci pure quella della Console&Partners per conto del fondo lussemburghese Toro Capital, con una proposta superiore ai venti milioni di euro. E a queste si potrebbe aggiungere quella di un fondo americano. La FIGC attende che i trustee accettino una delle proposte, in caso di accettazione scatterebbero ulteriori 45 giorni di proroga per il perfezionamento dell'operazione, e quel tempo garantirebbe alla Salernitana innanzitutto di chiudere il campionato e poi di proseguire il proprio cammino nel calcio professionistico.