Immobile furioso dopo il cambio in Lazio-Udinese, urla una frase alla panchina: ha un bersaglio preciso Immobile è una furia dopo la sostituzione in Lazio-Udinese, urla una frase alla panchina e ha un bersaglio preciso: "Siamo sotto 2-1, siamo sotto 2-1, non capisco…".

A cura di Vito Lamorte

"Siamo sotto 2-1, siamo sotto 2-1, non capisco…". Questa è la frase che Ciro Immobile ha urlato in direzione della panchina della Lazio dopo la sostituzione contro l'Udinese. A riportarla è stato il bordocampista di DAZN e fa capire il momento che sta vivendo il capitano della squadra capitolina e tutto l'ambiente biancoceleste.

La squadra di Maurizio Sarri ha perso 2-1 nel Monday Night con i friulani e la crisi è sempre più evidente: ieri sera i tifosi della Lazio hanno fischiato la squadra al fischio finale della gara dello stadio Olimpico e ora la qualificazione alla prossima Champions League è sempre più lontana.

Al minuto 60 della gara i padroni di casa sono sotto nel punteggio e viene deciso un cambio in attacco: esce Ciro Immobile, entra Taty Castellanos. Sostituzione che il capitano biancoceleste non ha presto bene e l'attaccante di Torre Annunziata è uscito dal campo scuotendo il campo, facendo notare tutto il suo disappunto.

In panchina non c'era Maurizio Sarri, squalificato, e al suo posto c'era il vice Giovanni Martusciello ma è fin troppo evidente che il bersaglio di quella frase di Immobile non fosse il secondo allenatore quanto il tecnico assente.

Poco prima l'attaccante della Lazio si era visto respingere due conclusioni dal portiere ospite Okoye e stava provando in tutti i modi di dare una scossa alla squadra ma poi è arrivato il cambio con il compagno di reparto.

Oltre ai punti persi, che allontanano ancora di più la squadra capitolina dalla zona Europa, la sfida contro i friulani è stata segnata anche dall'infortunio del portiere Provedel, che è uscito in barella dopo una proiezione offensiva nell'area avversaria nei minuti finali della partita. L'estremo difensore della Lazio ha riportato un problema alla caviglia sinistra e la situazione non sembra della più confortanti. Per la sfida col Frosinone sarà in campo il giovane portiere greco Christos Mandas.