Singolare infortunio di Provedel, avviene in area dell’Udinese: Lazio in ansia, si teme un lungo stop

La Lazio è crollata all'Olimpico sotto i colpi di un'Udinese ammazzagrandi che si è ripetuta e si è presa i tre punti in palio, sfruttando i gol di Lucca e Zarraga a inizio secondo tempo. Gettando la squadra capitolina nello sconforto della contestazione, aprendo una crisi che dilaga dopo l'eliminazione sofferta in Champions League. Al danno dei risultati negativi, anche la beffa quando a tempo abbondantemente scaduto Ivan Provedel si infortuna mentre partecipa all'ultimo assalto disperato in area friulana, uscendo dal campo in barella.

Ivan Provedel aveva già abituato – e deliziato – i tifosi della Lazio con le sue sortite nelle aree avversarie nel momento di maggior richiesta d'aiuto della propria squadra: una dedizione alla causa che ha fatto del portiere uno degli elementi imprescindibili di questa stagione, autore di importantissime parate ma anche di momenti a dir poco entusiasmanti. Come all'esordio in questa Champions League quando contro l'Atletico di Simeone bagna il debutto stagionale europeo nel migliore dei modi: al 94′ il suo inserimento in area spagnola è un dipinto di tempismo e intuizione: stacco perfetto e gol del tripudio.

Ci ha riprovato Provedel anche contro l'Udinese, al 98′ nell'ultimo disperato arrembaggio di una Lazio in ginocchio di fronte ad una Udinese cinica e organizzata. Ma questa volta per l'estremo dei capitolini non è riuscita l'impresa, anzi: al danno della sconfitta si è unita la beffa di un serio infortunio. Si era portato in area avversaria in occasione di un ultimo corner a favore, per provare ad aiutare la squadra a recuperare lo svantaggio ma è finita malissimo: è saltato per staccare di testa ma è ricaduto male su un piede, procurandosi un infortunio alla caviglia sinistra.

Immediati i soccorsi dello staff medico in campo, sul portiere cui è stato messo un tutore e trasportato dolorante a bordo campo assistito dall'unità mobile. Dalle prime impressioni avute l'infortunio di Provedel non sembra essere cosa da poco: "Le sensazioni sono che lui ha subito un trauma distorsivo importante alla caviglia sinistra" ha spiegato a caldo il dottor Rodia responsabile dello staff medico laziale. "Dobbiamo fare accertamenti per fare una diagnosi precisa. No, non è possibile già quantificare i tempi di recupero. Le sensazioni non sono positive, ma dobbiamo fare gli esami per essere più precisi".

Si tratterebbe di una forte distorsione alla caviglia a seguito del quale il portiere è uscito dallo stadio con stampelle e un vistoso tutore, per raggiungere la clinica inattesa di ulteriori diagnosi che verranno formulate nella giornata di martedì e dopo le quali si capiranno i reali tempi di recupero. Al suo posto nei secondi di recupero prima del triplice fischio è sceso in campo il giovanissimo Christos Mandas, 22enne estremo greco, che poi ha voluto infondere coraggio via social al proprio compagno di squadra.