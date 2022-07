Immagini spaziali: il gol di Giroud visto dagli occhi del difensore, Colonia-Milan è il futuro I due gol di Giroud in Colonia-Milan come non si sono mai visti: è come essere in campo assieme ai calciatori.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Milan batte 2-1 il Colonia nella sua seconda amichevole prestagionale e Olivier Giroud dimostra di meritarsi ancora i galloni di centravanti titolare della squadra campione d'Italia, a dispetto dei 35 anni. Non sarà facile per Origi, che sta svolgendo un programma personalizzato per recuperare dal problema accusato nel finale della scorsa stagione, scalzare il francese dal centro dell'attacco rossonero.

Attaccante di razza e leader in spogliatoio, l'ex Arsenal e Chelsea dopo la prima rete ha esultato portandosi la mano sullo Scudetto cucito sulla maglia del Diavolo, a sottolineare qual è la squadra da battere ai nastri di partenza della prossima Serie A. "Penso che lo Scudetto sia molto bello su questa maglia rossonera. Voglio mandare un messaggio ai tifosi, siamo molto orgogliosi di essere campioni d’Italia", ha detto nel dopo partita.

Olivier Giroud festeggia dopo aver messo a segno la sua seconda rete al Colonia

"Penso che è sempre bene iniziare con i gol – ha spiegato il francese – Sono molto felice, è sempre una buona cosa vincere la prima partita anche se è un'amichevole. In questa preparazione abbiamo fatto tutti insieme il lavoro che il mister voleva da noi. Siamo quasi pronti, non ancora del tutto, ma mi sento bene e penso lo stesso i ragazzi".

I due gol di Giroud hanno goduto peraltro di una rappresentazione davvero futuristica: grazie alla body cam indossata da un difensore del Colonia, si è potuto assistere alle reti segnate dal francese come se ci si trovasse sul campo di gioco, con tanto di rincorsa all'indietro in soggettiva sul meraviglioso contropiede da cui è scaturita la prima marcatura. Si vede in maniera spettacolare come il tacco di Rebic sia geniale e liberi Giroud tutto solo a centro area e si apprezza poi l'abilità del francese nello scavetto che batte il portiere.

Non meno belle le riprese della seconda rete dell'attaccante rossonero, un tiro a giro sul secondo palo dopo aver stoppato in maniera perfetta. Se in questi giorni il telescopio spaziale James Webb sta diffondendo immagini del cosmo mai viste prima, da Colonia arriva qualcosa che nel suo piccolo è non meno innovativo e spettacolare.