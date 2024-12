video suggerito

Illecito sportivo, il Montignoso è punito con 45 anni di squalifica: sanzione pesantissima Il Montignoso juniores in una partita della fase finale dello scorso campionato ha perso malamente con il Lunigiana Pontremolese, che con quel successo ha superato la Massese, che ha presentato ricorso per illecito sportivo. L’illecito è stato riconosciuto e le squalifiche sono state durissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il giudice sportivo del Tribunale Federale Territoriale regionale ha avuto letteralmente la mano pesante e ha inflitto alla squadra Juniores del Montignoso, società toscana che lo scorso anno era inserita nel girone di Massa Carrara, una sfilza di squalifiche che sommate portano a una sanzione complessiva di 45 anni di squalifica, che comprendono anche inibizioni a dirigenti, calciatori e allenatori.

Montignoso-Lunigiana Pontremolese 1-4

Cosa è accaduto per portare a questa sanzione extralarge per il Montignoso? Intanto bisogna riavvolgere il nastro e tornare allo scorso campionato, alla battute finale del campionato Juniores provinciale di Massa Carrara per la precisione alla partita tra il Montignoso e la Lunigiana Pontremolese.

Il Montignoso all'intervallo è avanti 1-0, ma finisce perdere 4-1. La Lunigiana Pontremolese supera la Massese, tecnicamente il terzo incomodo di questa vicenda. Perché la Massese presenta un esposto con un'accusa pesantissima: illecito sportivo (articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva), con la convinzione che il Montignoso abbia perso volutamente quella partita.

La Massese denuncia l'illecito sportivo

La Massese avvia quella pratica convinta che il Montignoso si sia fatto battere. A quel punto scatta d'obbligo l'indagine del Tribunale Federale Territoriale toscano che riconosce l'illecito sportivo del Montignoso Juniores. A quel punto sono arrivate inevitabili le sanzioni del giudice sportivo che ha squalificato dirigenti e giocatori del Montignoso. La società è stata sanzionata con duemila euro di multa e otto punti di penalizzazione per la squadra Juniores, punti da scontare nella stagione in corso.

Illecito ratificato, squalifiche pesanti per il Montignoso

Mentre per i vari tesserati le inibizioni complessive salgono fino a 45 anni. Squalifiche a raffica: quattro anni e mezzo ai due dirigenti e all'allenatore, ma pure a sei calciatori. Mentre altri quattro giocatori hanno ricevuto una squalifica di un anno. La somma fa un totale di 45 anni. La società ha preannunciato l'appello.