Iling-Junior bocciato subito dall'Aston Villa, torna in Italia: l'ex Juventus in prestito al Bologna Samuel Iling jr è stato già bocciato dall'Aston Villa e torna in Italia: l'ex calciatore della Juventus andrà in prestito al Bologna.

A cura di Vito Lamorte

Samuel Iling jr è stato già bocciato dall'Aston Villa e torna in Italia: l'ex calciatore della Juventus andrà in prestito al Bologna. L'esterno inglese ha già concluso la sua permanenza ai Villans di Unai Emery poche settimane l'addio ai bianconeri nell'operazione che ha portato Douglas Luiz a Torino.

Il classe 2003 non ha convinto pienamente il manager del club inglese che nella pre-season e già da diversi giorni si parlava di una sua possibile partenza: nel corso delle amichevoli si è visto superare nelle gerarchie da diversi giocatori come Jacob Ramsey, Morgan Rogers, Emiliano Buendia e John McGinn: così la squadra di Birmingham ha aperto alla possibilità di una cessione in prestito.

Iling-Jr bocciato subito dall'Aston Villa, torna in Italia al Bologna

L'ufficialità non arriverà in breve tempo tra questioni burocratiche, visite mediche e firme ma Iling Junior si appresta a tornare in Italia nemmeno due mesi dopo il suo passaggio dalla Juventus all'Aston Villa. Il Bologna è corso ai ripari con l'ex bianconero in seguito al grave infortunio di Nicolò Cambiaghi.

A riportare la notizia è Sky Sport.

Il club emiliano si è fiondato per chiudere la trattativa e starebbe lavorando per regalare a Vincenzo Italiano altri due rinforzi: Tommaso Pobega dal Milan, che oggi ha svolto le visite mediche, e l'argentino Benjamin Dominguez del Gimnasia.

Iling-Jr all'Aston Villa nell'operazione Douglas Luiz

L'esterno sinistro inglese classe 2003 si era trasferito in Premier League per 14 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus all'interno dell'operazione che ha portato alla Juventus il centrocampista brasiliano Douglas Luiz per 51,5 milioni di euro.

Il club bianconero ha sborsato 29,5 milioni di euro perché ha ceduto all'Aston Villa pure il centrocampista argentino classe 2001 Enzo Barrenechea per 8 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus.