Ilicic torna a Bergamo per vedere l’Atalanta dopo oltre un anno: tanto affetto dai tifosi della Dea

Josip Ilicic torna a Bergamo dopo oltre un anno per vedere Atalanta contro Salernitana. Il 35enne è stato ripreso dalle telecamere della Serie A all'interno del Gewiss Stadium e si è fermato con i tifosi per scattare alcune foto.

Ilicic ha collezionato 136 presenze ufficiali con l'Atalanta tra il 2017 e il 2022 con un bottino di 47 gol. Il trequartista sloveno ha scelto di tornare a Maribor per proseguire la sua carriera dopo qualche problema di salute e a casa sua ha ritrovato la serenità che aveva perso: Josip ha segnato tre gol in 15 partite di campionato in questa stagione.

Tanti tifosi in tribuna gli hanno chiesto di tornare a giocare per gli orobici ma Ilicic ha risposto con grande serenità: "Non ce la faccio più".

Qualche settimana fa delle sue difficoltà aveva parlato anche l'allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini, in un'intervista al canale tematico della Serie A: “A un certo punto lui ha cominciato ad avere dei sintomi, non stava bene. Lì si è completamente isolato e non sopportava il fatto di non poter tornare a casa, soffriva della lontananza dalla famiglia. Da quel momento ha avuto delle difficoltà, noi gli siamo sempre stati vicino. Ricordo la partita di Valencia, dove fece quattro gol: era tra i migliori giocatori in Europa, avrebbe potuto vincere il Pallone d’oro. Quando dovevamo andare a Lisbona contro il PSG, la settimana prima ero andato a trovarlo in una clinica: aveva perso 10-12 kg…”.