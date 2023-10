Il volto spietato del calcio saudita: l’Al Ettifaq sta per cacciare 2 stranieri per prendere Lingard Lo svincolato di lusso Jesse Lingard sta per firmare con l’Al Ettifaq, ma prima il club saudita manderà via due stranieri per fargli spazio.

A cura di Paolo Fiorenza

Il calcio dell'Arabia Saudita è diventato la terra promessa per tanti giocatori europei che hanno accettato – seguendo la strada tracciata lo scorso anno da Cristiano Ronaldo – di rinunciare ad ambizioni di alto livello in cambio di stipendi fuori da ogni parametro prima ritenuto valido, almeno in questo universo.

I 200 milioni all'anno del portoghese e poi gli ingaggi simili di Benzema e Neymar sono la punta di un iceberg che sotto ha due parti sommerse enormi: da un lato tanti altri stipendi esagerati per i calciatori di nome arrivati durante l'ultima finestra di mercato; dall'altro il trattamento ben diverso riservato a quelli che non servono più o peggio ostacolano i piani dei club.

Il caso di Jota, non registrato dall'Al Ittihad nella lista dei giocatori utilizzabili in campionato dopo essere stato strapagato appena qualche mese fa (30 milioni versati al Celtic), è emblematico in tal senso: l'attaccante portoghese è stato buttato via senza esitazione per fare spazio all'ultimo straniero acquistato sul gong del mercato saudita, l'ex laziale Luiz Felipe. In quel momento il numero dei calciatori stranieri presenti nella rosa era arrivato a nove, ovvero uno in più rispetto alla quota prevista dal regolamento, e Jota è stato tagliato, condannandolo assurdamente a non scendere più in campo (salvo possibile impiego in coppa, finora non avvenuto), almeno fino al mercato di gennaio.

Adesso una mossa molto simile potrebbe essere messa in atto dall'Al Ettifaq: il club saudita è pronto a ridurre il numero di giocatori stranieri nella propria squadra per ingaggiare a mercato chiuso uno svincolato di lusso, Jesse Lingard, ha detto una fonte a ESPN. L'ex attaccante del Manchester United e della nazionale inglese, rimasto disoccupato dopo che a giugno era scaduto il suo contratto di un anno col Nottingham Forest, si sta allenando con la squadra allenata da Steven Gerrard, ma non ha ancora firmato un contratto.

Jesse Lingard in maglia Nottingham Forest: 20 partite e 2 gol per lui nella scorsa stagione

L'Al Ettifaq al momento ha dieci stranieri, due in più della quota consentita dalla Saudi Pro League, e vorrebbe mandarne via almeno due in tempi rapidi, compiendo dunque un passo ulteriore rispetto al mancato inserimento nella lista. Secondo quanto detto dalla fonte a ESPN, i due candidati a lasciare la squadra a titolo definitivo sono il nazionale svedese Robin Quaison e l'esterno brasiliano Vitinho. Uno dei motivi per cui è stato assunto Gerrard come allenatore è proprio per convincere e reclutare giocatori stranieri di nome: dal suo approdo in panchina, l'ex capitano del Liverpool ha già ingaggiato Jordan Henderson , Georginio Wijnaldum e Demarai Gray.

Ora il tecnico inglese sta spingendo molto per portare Lingard all'Al Ettifaq. L'attaccante – che compirà 31 anni a dicembre – ha giocato e segnato in un'amichevole all'inizio di questo mese, dopo che era andato a vuoto un interessamento dell'Osasuna.