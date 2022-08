Il volo aereo di Wijnaldum da Parigi a Roma è una follia: in 13 mila lo seguono minuto dopo minuto Incontenibile entusiasmo dei tifosi giallorossi per lo sbarco dell’olandese sul Jet privato dei Friedkin: un numero da record ha seguito il volo attraverso le app, postando tutto sui social.

A cura di Alessio Pediglieri

Georginio Wijnaldum è sbarcato in Capitale attorno alle 18:00, quasi mezz'ora di ritardo sulla tabella annunciata a stampa e tifosi che lo vedeva in volo tra Parigi e Roma, ma poco conta. Quasi nessuno se n'è reso conto, con la febbre giallorossa che era iniziata già in mattinata alla conferma dello sbarco dell'olandese che firmerà per la Roma di Mourinho.

Un acquisto che rinforza la mediana con qualità e duttilità tattica che il tecnico portoghese aveva richiesto e che sta ricevendo a piene mani da una dirigenza che non sta finendo di stupire la piazza giallorossa. Tutto era iniziato proprio 12 mesi fa con il clamoroso arrivo in Capitale dello Special One, con una trattativa a fari spenti fino all'ultimo e solo una settimana fa, Roma era tornata ad essere l'ombelico del mondo del calcio con la stupefacente presentazione di Dybala.

Nel mezzo, l'arrivo in sordina di Matic – non certo una star da acclamare ma un elemento di esperienza pura e di mentalità vincente – e adesso Wijnaldum, altro acquisto puntato e preso da una dirigenza che ha mostrato di avere le idee chiare a tal punto che a una decina di giorni dal via della prossima stagione ha ribaltato le gerarchie di partenza, sgomitando tra Juventus, Milan e Inter per prendersi un posto al sole nella corsa allo scudetto.

Se la società sta investendo bene sul mercato, la piazza giallorossa sta rispondendo altrettanto nell'attesa, facendo crescere una vera febbre attorno alla squadra in possesso di un Mourinho che al suo secondo anno nel progetto tecnico di solito non fallisce le aspettative. Così, se la città si era fermata a contemplare l'avvento hollywoodiano di Dybala, oggi si è letteralmente bloccata a naso in su, in attesa dell'arrivo di Wijanldum, prelevato dai proprietari del club, i Friedkin, e portato con un jet privato in Capitale.

Un volo atteso da decine di migliaia di tifosi che già nelle prime ore del pomeriggio avevano assiepato l'aeroporto di Ciampino. Ma lo straordinario affetto giallorosso si è evidenziato in modo ancor maggiore durante l'intero tragitto tra Parigi e Roma del centrocampista olandese. Minuti di telefonini e app, i tifosi giallorossi hanno seguito via social il tracciato dell'aereo che trasportava il neo acquisto.

Una sequenza di post e di screen che hanno mostrato la rotta ai più che seguivano il volo sulle varie applicazioni dedicate. Prima in una manciata di migliaia di curiosi, poi lungo il tragitto, un numero sempre più crescente che ha prima sfiorato i 3 mila utenti sullo stesso volo, poi i 5 mila, poi superando gli 8 mila.

Numeri da record per un singolo aereo perché alla fine, quando il Gulfstream G650, il jet dei Friedkin con a bordo Wijnaldum si è posato a terra, il numero di collegamenti a seguirne la traccia è stato l'impressionante cifra di oltre 13 mila contatti. In pratica, il volo più seguito al mondo per un paio d'ore nella giornata di giovedì 4 agosto, ‘stracciando' tutte le altre rotte, a conferma di una Wijnaldum mania che si riverserà alla prima occasione anche all'Olimpico: il prossimo 22 agosto quando si giocherà Roma-Cremonese.