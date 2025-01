Il video di Garnacho e i tifosi del Manchester United che lascia un solo dubbio sul suo futuro Uscendo dal campo Garnacho si è soffermato a salutare i tifosi del Manchester United facendo nascere grandi sospetti su un imminente addio: non si è ancora sciolto il nodo sul suo futuro. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli attimi successivi alla fine dell'ultima partita del Manchester United sono sembrati a tutti come l'ultimo saluto di Alejandro Garnacho ai suoi tifosi: gli applausi e quella mano sventolata in area sono stati gesti visti con sospetto dagli inglesi, rassegnati ormai a dire addio a uno dei loro giovani talenti. Nei giorni scorsi si sono susseguite le voci su un possibile approdo dell'argentino al Napoli, ma su di lui c'è forte anche la pressione del Chelsea che sarebbe disposto ad accontentare le richieste economiche dei Red Devils.

Insomma, che sia in Premier League o in Serie A il destino dell'attaccante sembra essere lontano da Old Trafford, anche se tutti avrebbero sperato in un passo indietro da parte della dirigenza. La sua uscita dal campo dopo la vittoria in Europa League non è passata inosservata, dato che tutti dagli spalti hanno cominciato a urlare il suo nome come una sorta di lungo addio di cui nessuno parla ma che ormai sembra chiaro.

Il punto su Garnacho tra Napoli e Chelsea

"Sembra che Garnacho stia dicendo addio" è stata l'impressione generale dei tifosi che non sono stati tranquillizzati neanche dalle parole di Amorim in conferenza stampa che continua a tenere aperta la porta che conduce alla cessione, con lo stesso giocatore ormai deciso a partire. Sì, ma dove? Fino a pochi giorni fa la destinazione più probabile sembrava essere il Napoli, meta gradita all'argentino che più volte ha parlato al telefono con Antonio Conte. La richiesta del Manchester United è salita a 70 milioni di euro, una cifra che gli azzurri non sono disposti a mettere sul piatto, soprattutto perché l'alternativa Adeyemi sarebbe di sicuro più economica.

L'unico scenario possibile adesso è l'approdo al Chelsea: nei giorni scorsi l'agente del giocatore era allo stadio per seguire i Blues e la società è disposta a fare uno sforzo economico per accontentare Enzo Maresca e arrivare a 65 milioni. Lì Garnacho troverebbe il suo compagno di nazionale Enzo Fernandez e potrebbe restare all'interno del ricco circuito Premier League che garantisce anche stipendi di un certo spessore. Al momento non c'è nessuna certezza, anche se il comportamento dell'attaccante alla fine della partita lascia pensare che qualcosa si sia mosso in modo definitivo e che potrebbe non avere più l'occasione di salutare di nuovo i suoi tifosi da vicino.