Il video del fratello di Kvaratskhelia a 14 anni è abbagliante: “Fa cose così in ogni partita” Tornike Kvaratskhelia, il fratello minore del fuoriclasse del Napoli, è un vero e proprio idolo in Georgia nonostante abbia solo 14 anni.

Tornike Kvaratskhelia fa già parlare di sé. Il fratello minore di Khvicha Kvaratskhelia, fuoriclasse del Napoli, è un vero e proprio idolo in Georgia nonostante abbia solo 14 anni. Gioca a calcio come il numero 77 dei campioni d'Italia e si diletta a fare giocate che spesso e volentieri diventano virali sui social.

Il nome chiaramente fa la sua parte ma il ragazzo, che fa parte della Vikings Football Academy, sembra essere dotato di un'ottima tecnica individuale e buone doti atletiche. In base ai video, che si possono reperire su Internet molto facilmente, sembra proprio muoversi come il fratello maggiore, ovvero un esterno offensivo di piede destro capace di rientrare nel campo per giocare con i compagni o puntare la porta. Naturalmente vanno presi con le dovute precauzioni, per evitare di raccontare cose che non vere.

Chi è Tornike Kvaratskhelia, il fratello del fuoriclasse del Napoli

Tornike Kvaratskhelia è uno dei fratelli di Khvicha, ne è un altro più grande, e tutti e tre sono figli di Badri Kvaratsxeliya, allenatore ed ex calciatore nato in Georgia ma che scelse di rappresentare l'Azerbaigian a livello internazionale.

Di Tornike aveva parlato proprio l'asso del Napoli in un'intervista rilasciata qualche mese fa: "In Georgia gioca anche lui, con i Vikings, ed è veramente molto bravo. Moltissimo. Si chiama Tornike". Il piccolo di casa, però, in quanto a personalità non sembra dover invidiare niente a nessuno perché quando il fratello maggiore è partito per venire a giocare in Italia gli ha augurato un grande futuro ma l'ha lasciato con un avvertimento: "Farai grandi cose, ma io diventerò ancora più forte di te".

Vass Khachidze, uno dei membri dell'Academy dove Tornike gioca, nell'ultimo video pubblicato ha scritto a corredo: "Fa cose così in ogni partita". Buon sangue non mente. Khvicha al primo anno in uno dei campionati migliori del mondo si è affermato alla grande e ora dovrà ripetersi. Tornike, nonostante le premesse siano molto positive, deve ancora fare molta strada e tra qualche tempo capiremo se potrà ripercorrere le orme del fratello.