Il video del fisico di Cavani al rientro dalle vacanze diventa virale: a 37 anni è impressionante Edinson Cavani più in forma che mai a 37 anni durante gli allenamenti del Boca Juniors. A petto nudo l’ex attaccante del Napoli mostra un fisico impressionante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Edinson Cavani è pronto per dare il via alla stagione col Boca Juniors impegnato nella prima partita del 2025 in Coppa il 23 gennaio contro l'Argentino e tre giorni dopo contro l'Argentinos Jrs in campionato. Sui social il club ha reso noti i primi scatti dell'allenamento della squadra allenata da Fernando Gago. Un gruppo che può contare sicuramente sulla sua stella ovvero proprio il Matador che ha fatto subito impressionare i tifosi di mezzo mondo a seguito della pubblicazione di un video da parte degli account social del Boca Juniors nella giornata di oggi.

Tra allenamenti in campo, in palestra e in bici, Gago ha concesso anche qualche partitella alla sua squadra che si è lasciata andare anche a qualche prima giocata importante. Su tutti proprio Cavani che si è esibito in un gol spettacolare con un tocco delicatissimo del pallone a giro finito poi in porta. Ma più di tutto in quel filmato a lasciare senza fiato tutti è stata la vista del fisico dell'attaccante 37enne completamente scolpito e perfetto. Assolutamente impressionante ciò che hanno notato i tifosi i quali hanno commentato subito in tantissimi.

Cavani passeggia sul prato con tanto di scarpette strette tra le mani. Non indossa nulla, soltanto il pantaloncino ed è a piedi scalzi. L'attaccante ex Napoli e PSG cammina tranquillamente quando all'improvviso vede un pallone. Lo guarda, lo scruta, il tempo di due palleggi e con l'esterno fa effettuare alla sfera una traiettoria perfetta mettendo la palla in rete. Ma oltre alla sua prodezza ciò che ha colpito i tifosi è proprio il suo impressionante fisico ancora perfetto a 37 anni come fosse almeno dieci anni più giovane.

Il rendimento di Cavani al Boca Juniors fino a questo momento

Addominali al punto giusto, muscolatura da bomber e una mentalità che l'ha sempre contraddistinto nel calcio. I commenti sotto il video pubblicato dal Boca si sprecano e in tanti esaltano proprio il modo in cui l'uruguaiano riesce a tenersi in forma in questo modo nonostante abbia quasi 40 anni. È uno dei segreti dell'attaccante, tra i più forti in Europa per diversi anni, che in Argentina nella ha messo a segno 23 gol dal suo arrivo nel 2023 e promette altre marcature da capitano della squadra argentina.