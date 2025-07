Giochetti e spacconate plateali in piena partita, il video diventa virale: ma non sono provocazioni

In un video divenuto popolarissimo online ha avuto popolarità mondiale il Kasi Flava, una competizione che celebra il calcio amatoriale delle township sudafricana. Lo stile di gioco è caratterizzato da talento, grandissima creatività e orgoglio comunitario. Non c’è alcun intento smargiasso.

C'è un video che sta impazzando in rete, è un video che di primo acchito mostra un talento infinito, fin troppo smargiasso, di un calciatore con la maglia numero 10, un talento purissimo che condivide con il numero 9, altrettanto bravo. Fanno magie pure, alzano l'asticella, a ogni giocata, fanno cose eccezionali di fronte ai calciatori della squadra avversaria che assistono senza nemmeno fare pressing. Dopo un paio di minuti di show la squadra del Mudagasi trova il gol in modo meraviglioso. Nessuna polemica, nessun gesto di stizza da parte degli avversari per quello che poteva sembrare quasi una presa in giro. Perché in quel campionato si tende a fare spettacolo. Questo è il Kasi Flava dove fa spettacolo pure l'arbitro, che dimostra le sue qualità tecniche.

Due minuti di spettacolo purissimo

Un mix di grande calcio e grande show quello che rappresenta il Kasi Flava, che grazie a oltre due minuti di spettacolo puro durante la partita tra il Mudagasi e lo Jukulyn ha raggiunto popolarità mondiale. A vedere quel video, senza conoscere il contesto, si apprezza subito la tecnica sopraffina, ma non si capisce altrettanto rapidamente il senso. Perché per oltre due minuti si vedono i calciatori del Mudagasi fare cose meravigliose, alta scuola, con i calciatori della squadra avversaria totalmente fermi.

E senza sapere nulla viene da pensare che quella gesta siano quasi offensive, provocatorie. Ma non è così. Perché il senso della manifestazione è quello di condensare lo spettacolo e la tecnica di chi è in campo. Il numero 10 del Mudagasi di talento ne ha da vendere. Numeri da funambolo che potrebbero anche portare a paragoni illustrissimi. Quasi due minuti di magie, poi all'improvviso un lancio lungo impeccabile, la difesa alta della squadra avversaria, e un diagonale perfetto del bomber ben appostato con cui è arrivato il gol del 2-1, che permette al Mudagasi di vincere la terza partita su tre, ovviamente in nome dello spettacolo.

Leggi anche La corsa spaesata di Soncin dopo il gol decisivo dell’Italia femminile contro la Norvegia diventa virale

Anche l'arbitro diventa protagonista

Il gol vittoria arriva al 90′. L'arbitro assegna due minuti di recupero, che si prolungano di una quarantina di secondi abbondanti, nei quali lo stesso arbitro si prende la scena per mostrare il suo grande talento. Stop di petto, pallone che scivola più giù e che poi finisce tra i suoi piedi. L'arbitro danza sul pallone, nessuno va in contrasto, poi dopo qualche secondo di show fischia la fine dell'incontro.

Che cos'è il Kasi Flava? È un'istituzione in SudAfrica. Questa è una competizione che celebra il calcio amatoriale nelle township sudafricane, le township sono aree urbane create durante l'apartheid per ospitare la popolazione non bianca, e che era separata dalle zone abitate dai bianchi. Il termine Kasi Flava si riferisce allo stile di calcio unico giocato nelle township sudafricane, ed è caratterizzato da talento, creatività e orgoglio comunitario. I cosiddetti ‘trick' (i trucchi) sono fondamentali per mostrare le abilità tecniche, ma anche per affermare l'orgoglio e l'unicità della propria comunità. Il mix che rappresenta un aspetto culturale significativo del torneo, che è amatoriale e che viene trasmesso anche in diretta TV, e ciò dimostra l'importanza della competizione. Il calcio di per sé ha già un valore forte in SudAfrica, perché questo sport è stato importante per unire il paese dopo l'apartheid.