Lorena Blanco muore d’infarto a 37 anni nella sua abitazione: la bodybuilder aveva appena gareggiato

La campionessa spagnola di body building Lorena Blanco è morta a 37 anni per un arresto cardiaco: non c’è stato nulla da fare. Si stava preparando per Ms. Olympia in programma a ottobre.

Un'altra morte nel body building, un'altra vita sacrificata sull'altare di un corpo trasformato in un fascio di muscoli, tendini e vene per poter eccellere nelle competizioni. Arresto cardiaco dice la causa della morte di Lorena Blanco Pita, atleta spagnola deceduta nella propria abitazione di Lugo, nella regione nordoccidentale della Galizia, a 37 anni. Trasportata d'urgenza in un ospedale vicino, è stata dichiarata morta lo stesso giorno. Inevitabile pensare a tante morti simili, causate dall'abuso di sostanze adoperate per ‘integrare' l'alimentazione e potersi scolpire al meglio.

Lorena Blanco è morta a 37 anni: era una campionessa di body building

Lorena aveva gareggiato poco più di una settimana fa al ‘Gomesia Ultimate Battle Pro Supershow' di Medellin in Colombia, un evento organizzato dalla IFBB, l'organizzazione di culturismo più importante al mondo, che è responsabile anche delle gare di Mr. Olympia e Ms. Olympia, ovvero i concorsi di boby building da cui escono i nomi destinati a diventare leggende di questa disciplina (Arnold Schwarzenegger su tutti, lo ha vinto 7 volte).

Lorena Blanco col marito e allenatore Izzy Bolanos

E proprio per Ms. Olympia in programma ad ottobre (categoria ‘Bikini') si stava preparando la Blanco, che era allenata da suo marito Izzy Bolanos, una figura di spicco nel panorama del culturismo iberico. Lorena aveva partecipato a 7 gare di body building nel 2024, dopo essere diventata professionista un anno prima, ottenendo il suo miglior risultato al ‘Tahoe Pro', dove si era classificata quarta. Il 2025 aveva visto il salto di qualità dell'atleta spagnola, che aveva ottenuto il secondo posto al ‘Kokeny Classic Hungary Pro'.

"Eri una meraviglia. La tua gentilezza irradiava chiunque ti si avvicinasse. Ogni membro dello staff ti ricorderà per sempre – recita il post su Instagram della sede ungherese della IFBB Pro League, ricordando proprio quella competizione – Alla fine della gara, hai ringraziato ognuno di noi individualmente. Dopo la cerimonia di premiazione, sei rimasta pazientemente nel backstage, con gli occhi scintillanti, per ringraziare il promoter per uno dei traguardi più straordinari della tua carriera professionale. L'abbraccio che hai dato per esprimere la tua gratitudine è impresso per sempre nell'anima di chi ha scritto queste righe! Riposa in pace, Lorena! In questa occasione, vorremmo esprimere le nostre condoglianze alla tua famiglia, a tuo marito e al tuo allenatore! Ci incontreremo sul palco celeste!".