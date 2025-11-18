Il video che mostra come si è ridotto Neymar a 33 anni, anche quando tenta la sua giocata più famosa

La magia di Neymar è svanita? È la domanda che si fanno tutti in Brasile dopo l'ultima partita giocata dal Santos contro il Palmeiras: incredibilmente la sua squadra ha vinto ma ci sono stati dei segnali preoccupanti da parte del calciatore che perde colpi partita dopo partita. In particolare c'è un video incriminato, quello in cui tenta per due volte una uno dei suoi trick più famosi senza riuscirci: è il rainbow flick, la giocata di tacco con la quale si fa passare il pallone sulla testa di un avversario e che un tempo era stato tra i suoi segni distintivi.

Alcuni tifosi presenti allo stadio lo hanno ripreso mentre cercava di liberarsi di due avversari nella zona del calcio d'angolo ma il risultato è stato pessimo. La prima volta è riuscito solo a spostarsi il pallone di qualche centimetro, la seconda lo ha addirittura perso dopo il raddoppio di marcatura del Palmeiras. Neymar non ha più il suo tocco e a 33 anni è un giocatore irriconoscibile rispetto a quello che era riuscito a conquistare l'Europa con il suo talento.

La figuraccia di Neymar con la sua giocata

In Brasile continuano le discussioni sulla sua possibile convocazione ai prossimi Mondiali, ma la questione si sposta su un piano diverso che dà risposte poco incoraggianti. Da quando è tornato al Santos Neymar ha sempre fatto molta fatica e, in generale, dopo l'infortunio bruttissimo subito con l'Al Hilal non è più tornato il giocatore di un tempo. Non ha più ritrovato la forma fisica e la freschezza adeguate per fare la differenza e a 33 anni qualcuno riflette sul caso di appendere gli scarpini al chiodo.

L'ultima polemica è nata su una delle sue giocate simbolo che tante volte ha incantato gli spettatori. Il rainbow flick, il gesto che con un movimento di pallone permette di scavalcare l'avversario, faceva parte del suo repertorio ma oggi non è più così: non gli riescono neanche le cose semplici e ogni tentativo finisce con un triste fallimento, come mostrato da un video girato dai tifosi allo stadio che è diventato virale su tutti i social. Ha perso il tocco che da sempre lo ha contraddistinto e le tante battute d'arresto che ha subito dal punto di vista fisico ora presentano il conto, proprio nell'anno decisivo per rappresentare il Brasile sul palcoscenico più importante.