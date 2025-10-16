Il vice di Pirlo: “Alla Juventus non voleva Cristiano Ronaldo. Aveva alcuni dati, era il peggiore”

Il rapporto tra Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo non è mai stato idilliaco, ma dietro le quinte la situazione era ancora peggiore. L'allenatore è rimasto alla Juve dal 2020 al 2021 e in quel periodo non ha mai visto di buon occhio il portoghese, anche se era ancora considerato uno dei migliori giocatori al mondo. A raccontare questo retroscena è stato Alparslan Erdem, attuale allenatore dello Shkupi 1927 in Macedonia del Nord che è stato il vice dell'allenatore italiano durante la sua esperienza al Karagumruk in Turchia.

Durante il podcast del quotidiano tedesco Bild il turco ha raccontato che CR7 veniva incluso controvoglia nel progetto dei bianconeri, perché Pirlo pensava che per il suo 4-4-2 il profilo più adatto fosse quello di Alvaro Morata. L'allenatore ha anche aggiunto che non vedeva di buon occhio neanche Paulo Dybala perché secondo lui non aveva le caratteristiche giuste per l'idea di calcio che aveva in mente.

Il retroscena su Pirlo e Cristiano Ronaldo

È stato un rapporto breve e non particolarmente piacevole quello tra l'allenatore e il portoghese che hanno lasciato entrambi Torino nel 2021. L'ex vice allenatore di Pirlo ha raccontato quello che pensava davvero di Cristiano Ronaldo, un giocatore che mandava in campo quasi controvoglia: "Abbiamo fatto un'analisi con alcuni dati e una cosa era chiara: Pirlo non amava Dybala e Cristiano Ronaldo non si adattava affatto al suo stile di gioco. Voleva pressare alto e i dati mostravano che Cristiano Ronaldo era il peggiore negli sprint".

Non era un giocatore adatto al suo tipo di gioco e per questo avrebbe preferito rinunciare a lui, una strategia che chiaramente non piaceva alla Juventus che aveva fatto un grande investimento sul portoghese per alzare il livello in campo ma anche fuori: "Non lo voleva, ma non c'era niente che potesse fare. Era solo Cristiano Ronaldo". Erdem ha anche rivelato qual era invece il prototipo dell'attaccante preferito da Pirlo: "Preferiva di gran lunga Alvaro Morata, che era perfetto per il suo sistema 4-4-2. Il suo sistema non funzionava con Ronaldo, ma non poteva farci niente.