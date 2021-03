Una triste notizia ha colpito la Cavese e il mondo della Serie C: il vice del club campano, Antonio Vanacore, è deceduto dopo aver contratto il Covid-19. Il vice di Salvatore Campilongo è deceduto nelle scorse ore in seguito alle complicanze legate al virus: da giorni era ricoverato presso l’ospedale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dopo esse stato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: le sue condizioni erano purtroppo peggiorate negli ultimi giorni dopo il trasferimento che lo aveva portato in rianimazione già intubato e incosciente. La situazione era già molto delicata per il membro dello staff tecnico degli Aquilotti ma nelle scorse ore il quadro clinico dell'ex calciatore è precipitato e nella giornata odierna è arrivata la triste notizia.

Vanacore aveva 45 anni e un passato di tutto rispetto nel calcio professionistico, visto che ha giocato come calciatore professionista in piazza prestigiose come Benevento, Catanzaro, Casertana, Juve Stabia, Potenza e Melfi totalizzando 481 presenze in carriera prima di appendere le scarpette al chiodo e sedersi al fianco di Campilongo sulla panchina della Cavese in qualità di vice allenatore. Grande cordoglio da parte di tutta la categoria, delle società in cui ha militato e quelle che lo hanno affrontato nei confronti della famiglia Vanacore. Giornata triste per la società metelliana e per tutto il mondo del calcio professionistico.

Il comunicato della Cavese

Questa la nota del club campano per comunicare la scomparsa di uno dei perni portanti dello staff tecnico: "La Cavese 1919 comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza della società, della squadra e di tutto il popolo Aquilotto. Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile".