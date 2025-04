Il vergognoso murale degli ultras dei Rangers dopo la morte di Papa Francesco

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La morte di Papa Francesco ha colpito anche il mondo dello sport. Il Pontefice, amante del calcio e della pratica sportiva in generale, ha spesso seguito con attenzione le varie discipline agonistiche. Nel corso delle ultime ore sono state infatti tante le parole e i gesti mostrati dai vari club calcistici e team nei confronti del Papa dopo l'annuncio della sua morte. Qualcuno però ha pensato bene di mancare di rispetto anche in questo momento. È il caso di una parte del tifo organizzato dei Rangers, club scozzese, che ha fatto indignare diversi sostenitori nel mondo.

I membri degli Union Bears, un gruppo ultras organizzato dei Glasgow Rangers, hanno scritto con lo spray un messaggio beffardo su un edificio della capitale scozzese. Il club scozzese è tradizionalmente considerato protestante, a differenza del suo rivale Celtic, fondato da un cattolico. La morte di Papa Francesco ha così riacceso vecchie controversie storiche nel calcio scozzese. "Nessun Papa a Roma" è scritto su un muro. Il messaggio è scritto in rosso, blu e bianco, i colori dei Rangers.

Una frase scritta proprio accanto a una scritta in piccolo: "Papa Francesco è morto". Questo messaggio ha scatenato un'ondata di indignazione sui social network. "Quanti dei nostri giocatori stiamo offendendo – ha sottolineato un utente su X che si è lamentato facendo seguito ad altre considerazioni di questo tipo da parte di altri tifosi -. Come tifoso dei Rangers, questa cosa mi disgusta", ha detto un altro. Molti tifosi si lamentano del fatto che la loro squadra "non sia adatta a tutti". E si aspettano che presto quella scritta venga rimossa.

Come riportato dal Daily Mail, i Glasgow Rangers sono tradizionalmente considerati un club protestante, a differenza dei rivali del Celtic, fondati da un cattolico irlandese. Fondati nel 1872 da giovani protestanti scozzesi, i Glasgow Rangers non avevano inizialmente una vocazione religiosa. Ma con la crescita e il successo del Celtic, sostenuto dai cattolici e dagli immigrati irlandesi, il club divenne la sede della popolazione protestante scozzese. Un gesto, quello di sottolineare quella frase oggi, che ha indignato il mondo ultras con anche altri esponenti di diverse tifoserie che non hanno gradito tutto ciò.