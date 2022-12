Il tremendo infortunio diventa una caricatura su TikTok, Federazione nella bufera Il video di un gravissimo infortunio in Inghilterra è stato utilizzato dalla Federazione per creare un contenuto su TikTok. Una scelta pessima.

A cura di Marco Beltrami

Un terribile infortunio, che avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi. Mentre tutto il mondo del pallone ha gli occhi puntati sui Mondiali, si continua a giocare nei campionati e nelle coppe minori. Questo accade anche in Inghilterra, con la FA Cup, prestigiosa e storica manifestazione nazionale che è andata avanti con i primi turni in attesa dell'ingresso in scena delle big. E proprio in occasione di una delle partite disputate in questi giorni, è successo qualcosa di molto spiacevole.

La sfida tra lo Stockport County e il Charlton, vinta dai padroni di casa 3-1 è stata contraddistinta anche da un brutto episodio. Macauley Southam-Hales, calciatore dello Stockport, ha rischiato davvero grosso. L'esterno gallese in occasione di un contrasto con un avversario è finito rovinosamente sui cartelloni pubblicitari. Schianto impressionante per il ragazzo che ha sbattuto violentemente la testa. L'infortunio sin dall'inizio è sembrato grave, e infatti Southam-Hales è stato trasportato in ospedale dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico.

Grande apprensione per questo giocatore, anche perché, pochi giorni fa la stessa sorte era capitata ad un altro collega, ovvero Alex Fletcher del Bath. Una botta tremenda alla testa per questo attaccante che milita nella National League South, che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Insomma non è un momento particolarmente fortunato da questo punto di vista, e quindi risulta ancor più inspiegabile quanto accaduto poi sui social.

Sul profilo TikTok della FACup, è stato pubblicato proprio il video di Macauley Southam-Hales che finisce per scontrarsi sui tabelloni pubblicitari, con una colonna sonora particolare, la musichetta di una pubblicità con tanto di "crunch" nel jingle prima dell'impatto. Una scelta di cattivo gusto che ha sollevato non poche polemiche, facendo arrabbiare i tifosi. La FA Cup si è scusata e ha cancellato il post, che risultava una presa in giro dello sfortunato giocatore.

Un portavoce della Football Association, ai microfoni del Mail ha annunciato: "Non sarebbe mai dovuto essere pubblicato. Il post è stato creato da un'agenzia esterna e rivedremo i nostri processi per garantire che ciò non accada mai più". La FA comunque ha mantenuto il rapporto con questa agenzia.