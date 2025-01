video suggerito

Il Torino torna a vincere in casa dopo tre mesi: Che Adams stende il Cagliari con una doppietta Il Torino batte 2-0 il Cagliari grazie alla prima doppietta in Serie A di Che Adams e torna alla vittoria in casa dopo oltre 90 giorni di digiuno tirandosi fuori dalla zona calda della classifica. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima doppietta italiana di Che Adams regala al Torino di Paolo Vanoli il primo successo del 2025: i granata battono 2-0 il Cagliari nell'anticipo della 22ª giornata della Serie A 2024-2025 e ritrovano la vittoria a distanza di oltre 40 giorni dall'ultima volta mettendo anche fine ad un lunghissimo digiuno casalingo che durava da 91 giorni (l'ultimo trionfo al "Grande Torino" prima di questo era arrivato lo scorso 25 ottobre contro il Como). Un gol per tempo dell'attaccante scozzese (preferito a Sanabria per formare il tandem offensivo con Vlasic) serve ai piemontesi per tornare a muovere la classifica allontanandosi dalla zona calda nella quale invece rimangono invischiati i sardi che hanno solo due punti di vantaggio sul terzultimo posto.

Una vittoria, quella del Torino, arrivata al termine di un match che si è messo subito in discesa grazie alla rete dell'1-0 arrivata dopo appena sei minuti di gioco e nella quale il Cagliari non è riuscito mai a rendersi pericoloso, né prima né dopo il 2-0 firmato sempre dall'ex Southampton al 61′ (capitalizzando il favorevole rimbalzo del pallone dopo la traversa colpita da un ritrovato Karamoh). Tutte le grandi occasioni da gol del match sono difatti di marca granata con la rete annullata per un millimetrico fuorigioco a Lazaro e il palo colpito dall'incontenibile Che Adams.

Se da un lato dunque Paolo Vanoli può sorridere sia per la prestazione offerta dai suoi calciatori che per il risultato, dall'altro lato c'è un Davide Nicola che deve fare i conti con un Cagliari irriconoscibile rispetto a quello visto nelle ultime settimane e che vede interrompersi bruscamente il periodo positivo dopo i sette punti messi in cascina nelle precedenti tre giornate di campionato che avevano permesso ai sardi di tirarsi fuori dalla zona retrocessione.