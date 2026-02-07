Il tifoso del Manchester United ora può sperare di tagliarsi i capelli: è a tre giorni dall’obiettivo

Martedì 10 febbraio a partire dalle 21:15 si potrebbe concludere una delle scommesse più folli della storia del calcio. Tutto iniziò per gioco: "Non mi taglio i capelli finché il Manchester United non vince cinque partite di fila". A dirlo da quasi due anni ormai è Frank Ilett tifosissimo dei Red Davils che vide il suo video diventare subito virale. La promessa così diventò seria tanto da rendere ormai famosissimo sui social il tifoso che non va dal barbiere da tempo. Ma la sua attesa sembra stia per finire: la squadra di Carrick ha vinto le ultime quattro partite, ne manca solo una all'appello, proprio quella in casa del West Ham che si giocherà fra tre giorni.

Il successo di oggi contro il Tottenham si aggiunge alle tre vittorie precedenti contro Manchester City, Arsenal e Fulham. Il 2-0 contro gli Spurs poi rilancia anche le ambizioni europee dello United che si trova ora al quatto posto con 44 punti. Ilett potrebbe veramente mettere fine a questa sorta di incantesimo e regalarsi finalmente un taglio dal barbiere che gli possa consentire di raggiungere il proprio obiettivo. Una scommessa che è sembrata troppa ambiziosa per uno United in crisi di risultati e di allenatori negli ultimi anni.

E pensare che ci era andato vicinissimo lo scorso ottobre quando dopo aver vinto contro Sunderland, Liverpool e Brighton il Manchester United alla quarta partita utile al tifoso non è andato oltre il pareggio 2-2 contro il Nottingham Forest azzerando di nuovo quella scommessa. Ilett da tempo ormai condivide con i tifosi video in cui prosegue la sua conta dei giorni senza tagliarsi i capelli e addirittura mostrando come ci vogliano almeno due persone per aiutarlo a pettinarli. L'obiettivo però ora sembra davvero vicino.

Non è chiaro se nello spogliatoio del Manchester United conoscano la sua storia ma visto l'eco che ha avuto questa storia, sicuramente per qualcuno dei Red Devils è stato come un incentivo in più per vincere. Ilett spera che proprio a fronte di questo se lo United dovesse centrare le cinque vittorie di fila, qualcuno posso invitarlo nel centro sportivo dei Red Davils e fargli conoscere tutta la squadra allenata da Carrick, il quale, da quanto è arrivato, ha dato sicuramente equilibrio e tranquillità alla squadra.