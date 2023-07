Il tempo per Kazu Miura s’è fermato, rinnova per un’altra stagione: “Giocherò fino a 60 anni” Miura è arrivato in Portogallo a gennaio scorso in prestito dallo Yokohama: ha raccolto 3 presenze, quella più corposa all’ultima uscita della stagione (26 minuti). L’Oliveirense ha annunciato il nuovo accordo.

Il club portoghese ha annunciato il rinnovo del contratto per un’altra stagione con Miura.

Kazuyoshi Miura non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Il club portoghese, Oliveirense, ha scelto di rinnovare il contratto all'inossidabile calciatore giapponese ancora per una stagione: dal 1986 (quando è iniziata la sua carriera) a oggi sono trascorsi quasi 40 anni. Il Santos fu la prima squadra del lungo percorso che lo ha portato in giro per il mondo con le maglie dei club e della nazionale nipponica.

Il suo personaggio sembra una storia da manga: King Kazu è il nomignolo associato alla longevità dello sportivo che in Serie A ha giocato con il Genoa e, poco alla volta, è divenuto abbastanza popolare da rappresentare il volto della J League (il massimo campionato del Sol Levante). Brasile, Belpaese, Croazia, Australia, il ritorno in patria e adesso polvere di stelle in Portogallo ma non è ancora finita: il "re" non è nemmeno sfiorato dall'idea di appendere le scarpette al chiodo.

L’attaccante giapponese oggi ha 56 anni.

In Giappone è una star vera e propria. Basta dare un'occhiata al suo curriculum di trofei per averne contezza: per 2 volte calciatore dell'anno in Estremo Oriente, per 3 capocannoniere della J League, campione d'Asia e altre coppe raccolte tra il Sudamerica e il Sol Levante. Voltarsi e guardare quel c'è dietro rischia di fare un po' d'ombra. Miura scarta di lato e tira dritto per la sua strada: resterà nella seconda serie lusitana almeno per un altro anno, l'Oliveirense ne ha dato la conferma scegliendo un orologio e le sue lancette per scandire un calciatore senza tempo.

Miura è arrivato in Portogallo a gennaio scorso in prestito dallo Yokohama: ha raccolto 3 presenze, quella più corposa all'ultima uscita della stagione (26 minuti). Sa già che non potrà essere una presenza fissa in campo ma il contributo che può dare è ancora importante, lo spirito che conserva è quello di un giovane: "Ho intenzione di giocare fino a 60 anni", ha ammesso a Sport TV parlando della sua esperienza l'Oliveirense e le prospettive ‘future'.

Il calciatore senza età

Fino a quando potrà, vorrà, ce la farà King Kazu sarà sempre lì davanti, nel cuore dell'attacco. "Continua con noi", ha scritto la società. Il 15 luglio è in programma un'amichevole pre-campionato, Miura potrebbe parteciparvi tanto per non perdere le buone abitudini e alimentare quel fuoco sacro da ultimo samurai che lo ha spinto a non fermarsi mai, nemmeno nei momenti più difficili della vita di uomo e di atleta.