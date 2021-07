Il surreale caso del PSG, un assembramento di portieri: sono otto con Donnarumma Il Paris Saint-Germain a poco più di 10 giorni dall’inizio della stagione, quando affronterà il Lille nella Supercoppa di Francia a Tel Aviv, si ritrova con ben 8 portieri in rosa: una situazione piuttosto particolare soprattutto perché mancano pochi giorni al via delle stagioni calcistiche in diversi paesi d’Europa e non ci sono ancora notizie di possibili movimenti.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain è l'unico club che sta vivendo un'estate senza troppi problemi sul mercato. Leonardo e il suo staff sta cercando di mettere a disposizione di Mauricio Pochettino una squadra in grado di poter competere su tutti i fronti e di imporsi, finalmente, a livello europeo. All'ombra della Tour Eiffel sono arrivati calciatori del calibro di Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georgino Wjinaldum e Gigio Donnarumma; che vanno a rinforzare un roaster che già dispone di tantissima qualità e si candida per un ruolo da protagonista sia in Ligue 1 che in Champions League.

Intanto c'è una situazione piuttosto particolare e singolare che tiene banco all'interno della squadra francese a poco più di 10 giorni dall'inizio della stagione ufficiale, visto che i parigini si ritrovano con ben 8 portieri in rosa: Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Gianluigi Donnarumma, Alphonse Areola, Marcin Bulka, Denis Franchi e Garrisone Innocent.

Si tratta di una vicenda alquanto strana soprattutto perché mancano pochi giorni al via delle stagioni calcistiche in diversi paesi d'Europa e molti di questi portieri vorrebbero e potrebbero giocarsi le loro chance altrove ma, al momento, non ci sono notizie di cessioni definitive o temporanee. È certo solo che il PSG affronterà il Lille nella Supercoppa di Francia il primo agosto 2021 allo stadio Bloomfield di Tel Aviv e avrà più di tre portieri in rosa.

Il problema più grande, però, potrebbe essere la rivalità tra Keylor Navas e Donnarumma: il portiere Tico non ha preso bene l'arrivo del numero uno della nazionale campione d'Europa e il clima nello spogliatoio si preannuncia incandescente per Gigio. La situazione è in mano a Pochettino che deve capire come gestire al meglio i due portieri per evitare che questo ballottaggio diventi un motivo di tensione all'interno del gruppo.