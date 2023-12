Il surreale autogol dell’Amburgo nel derby contro il St. Pauli: la rimessa dal fondo è tragicomica L’autogol dell’Amburgo contro il St. Pauli è tragicomico: una delle giocate più surreali viste di recente, che rimarrà nella storia del derby di Amburgo.

A cura di Vito Lamorte

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Surreale autogol dell’Amburgo nel derby contro il St. Pauli. I Kiezkicker erano già in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Irvine dopo 15′ ma poco prima della mezz'ora succede l'incredibile: l’Amburgo sta per battere una rimessa dal fondo con il portiere Heuer Fernandes che prova a gestire il possesso nella sua area con i centrali ma uno dei due effettua un retropassaggio per l'estremo e accade l'irreparabile. La palla si alza leggermente per via di una zolla e il tentativo di rinvio di Heuer Fernandes diventa una svirgolata che finisce direttamente nella sua porta.

Una giocata davvero incredibile, per come si è sviluppata e per l'epilogo: sembrava una ripresa di gioco studiata e sulla quale la squadra di Tim Walter aveva lavorato ma non è andata a buon fine. Anzi, diciamo che l'autorete è a dir poco tragicomica.

Le due squadra si giocano il primato della 2. Bundesliga, con il St.Pauli che naviga al primo posto e culla sogni di promozione dopo più di dieci anni di cadetteria mentre l'Amburgo, che segue a -3 punti, vuole la promozione diretta dopo aver perso lo spareggio nelle ultime due stagioni contro Stoccarda e Hertha Berlino.

Leggi anche Immobile vede comparire il numero di Spalletti: è la telefonata che non avrebbe mai voluto ricevere

All'inizio della ripresa gli ospiti sono riusciti a risalire la china e a trovare un pareggio in pochissimi minuti con Glatzel e Pherai: al Millerntor-Stadion nessuno si aspettava questo uno-due ma questo dimostra come le stracittadine possano riservare sempre sorprese.

Quello di Amburgo è uno dei derby più sentiti del nord della Germania ma i due club hanno due storie molto diverse: l'Amburgo è uno dei club storicamente più vincenti del calcio tedesco, con trofei di livello nazionale che europeo; mentre il St.Pauli è una squadra che non ha mai vinto nulla e che ha partecipato poche volte alla Bundesliga (8), ma che è un vero e proprio fenomeno di massa a livello sociale.