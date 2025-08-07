Calcio
Il supercomputer elegge la squadra vincitrice della Premier League: poche chance per Guardiola

Il Liverpool difenderà il titolo vinto in Premier League e lo farà anche con Wirtz ed Ekitike. L’Arsenal e il Manchester City le rivali principali, ma occhio pure al Chelsea.
A cura di Alessio Morra
Immagine

La Premier League è ormai da anni il campionato più bello del mondo. Fare un pronostico, capire chi può vincere è impresa ardua, anche se negli ultimi anni a trionfare sono state solo due squadre: Manchester City e Liverpool, che da campione in carica proverà a difendere il titolo. In Inghilterra hanno chiesto un parere a un supercomputer, che non concede chance al Manchester United e vede tre vere contendenti.

Liverpool ancora favorito per la Premier

Il Liverpool ha vinto il titolo al primo colpo con Arne Slot in panchina e si è rinforzato spendendo oltre 240 milioni di euro sul mercato acquistando il tedesco Wirtz dal Bayer Leverkusen, il francese Ekitiké dall'Eintracht e l'olandese Frimpong. Tre innesti che daranno ulteriore forza ai Reds che hanno perso però Alexander Arnold. I Reds hanno il 28,5% di conquistare di nuovo la Premier League e di aggiudicarsi il secondo titolo consecutivo.

Immagine

L'Arsenal si è rinforzato con Gyokeres

La vera rivale del Liverpool sulla carta parrebbe il Manchester CIty, ma l'Arsenal è in realtà la seconda favorita. Eterna seconda in queste ultime stagioni, tre secondi posti in fila e semifinalista nell'ultima Champions League, la squadra guidata da Arteta ha risolto il problema principale comprando lo svedese Viktor Gyokeres, che con lo Sporting ha segnato praticamente un gol a partita. La percentuale di titolo è del 24,2%. Dunque distante, ma non troppo dai campioni d'Inghilterra.

Manchester City e Chelsea in seconda fila

Terza favorita è la squadra guidata da Pep Guardiola, che ha vissuto un'annata balorda: nessun trofeo e una qualificazione in Champions acciuffata all'ultima giornata. 18,8% per il City, che ha prelevato dal Milan Reijnders e ritroverà soprattutto Rodri. In generale sono una mezza dozzina gli acquisti del Manchester, compreso Ryan Cherki dal Lione. Poco più dell'8% per il Chelsea, vincitore della Coppa del Mondo per Club lo scorso 13 luglio e della Conference League lo scorso maggio. Le tre candidate alla retrocessione sono le squadre appena salite dalla Championship: Burnley, Sunderland e Leeds.

