Il sottosegretario al Ministero della salute, Andrea Costa, ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss della possibilità di rivedere i tifosi negli stadi italiani. Costa si è detto favorevole alla riapertura, ma solo a determinate condizioni di sicurezza che possano permettere al pubblico di non correre alcun rischio per la propria salute: "Vaccini e tamponi prima dell'ingresso negli stadi – ha sottolineato Costa – È questo il metodo da condividere per tornare alla vita normale". Un primo passo dunque per ipotizzare una prima soluzione: "Entro fine mese arriveranno oltre 10milioni di dosi ed entro giugno 54milioni di vaccini – ha detto – Confidiamo di recuperare presto il ritardo dovuto allo stop momentaneo di AstraZeneca”.

È ovvio però che tutto dipenderà dalla curva dei contagi, ma la possibilità che i tifosi possano tornare negli stadi, ad oggi sembra essere un obiettivo comune da parte del Governo e degli stessi organi federali. Da tempo si spinge affinché si possa trovare un piano capace di poter far entrare negli stadi anche una minima percentuale di tifosi. Le parole del sottosegretario Costa sembrano essere un segnale incoraggiante sotto questo aspetto: "La priorità adesso è correre sul piano vaccinale – ha detto – Ma per tornare in stadi, impianti e palestre, l'importante è che ci sia un progetto condiviso".

Lo scorso 12 marzo, anche il presidente della FICG, Gabriele Gravina, aveva spinto per la riapertura degli stadi: "Non mi sembra sia un grande pericolo per la salute dei nostri tifosi far entrare 100 persone in impianti che ne possono contenere 500-1000 – disse nel corso di un suo intervento – Abbiamo dimostrato di saper applicare i protocolli sanitari con grande senso di responsabilità, in uno sport, il calcio, che si svolge all’aperto".

Nel frattempo, il sottosegretario Costa, al termine del suo intervento radiofonico, ha anche parlato dello Spezia date le sue origini spezzine: "Spero che Italiano possa restare – ha detto a margine del suo intervento – Sta dimostrando le sue qualità e i risultati sono dalla sua parte". Sul Milan, squadra di cui è tifoso: "Speriamo possa tornare in Champions League".