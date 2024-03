Il sorteggio di Coppa diventa una farsa: tira fuori la pallina sbagliata e la rimette nell’urna Il sorteggio di Coppa d’Algeria rischia di diventare una farsa. L’organizzatore prende una pallina dall’urna e poi la rimette dentro pescandone un’altra. Ma potrebbe esserci una spiegazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Domenica sera si è tenuto presso la sede della televisione pubblica (EPTV) a Eucalyptus, il sorteggio degli ottavi e dei quarti di finale della Coppa d'Algeria. Ma qualcosa è andato storto e sicuramente non è sfuggito all'occhio attento delle telecamere. Una scena surreale che ha visto protagonista il presidente del comitato organizzatore della Coppa d'Algeria, Lahcen Tombokto, incaricato di dover effettuare manualmente il sorteggio per predisporre gli abbinamenti tra le squadre coinvolte.

A un certo punto accade infatti che Tombokto, quasi alle battute iniziali del sorteggio, inizi a pescare l'avversario della prima squadra estratta. Si trattava dunque del primo abbinamento da completare. L'uomo osserva i bussolotti prima di pescarne uno dall'urna. Lo guarda intensamente, lo tocca e lo scruta e poi improvvisamente in maniera sorprendente lo rimette dentro. Gelo in sala e anche da parte della presentatrice dell'evento che non capisce il perché di quel gesto che fa sembrare quel sorteggio inevitabilmente una farsa.

Il presidente del comitato organizzatore della Coppa d'Algeria in un secondo rimette nell'urna la prima pallina pescata e senza neanche aprirla ne riprende un'altra. Dal suo sguardo si percepisce imbarazzo, difficoltà, o forse consapevolezza di aver commesso una leggerezza imperdonabile. Sul suo volto c'è stampato un sorriso di circostanza quasi di rassegnazione per aver mostrato in diretta tv quel che forse è passata come un'autentica alterazione del sorteggio.

Ma potrebbe esserci una spiegazione. Qualcuno sui social ha fatto notare come l'organizzatore si fosse semplicemente dimenticato di mescolare prima di pescare la palla, ricordandosi in tempo di non aprirla. Quindi l'ha rimessa a posto, l'ha mescolata e poi ha preso di nuovo un'altra pallina. Il tabellone è stato poi completato da tutti gli altri abbinamenti dopo questo episodio ma non è da escludere che qualcuno possa pensare di farlo ripetere proprio per la stranezza mostrata pubblicamente.