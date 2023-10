Il signor Antonio riceve una visita inaspettata allo Juventus Stadium: la sorpresa è commovente Il signor Antonio, il tifoso che aveva commosso tutti con la sua reazione allo Juventus Stadium in occasione della prima partita dei suoi idoli vista dal vivo ha ricevuto un regalo speciale da MIlik.

A cura di Marco Beltrami

Aveva conquistato un'inaspettata popolarità il signor Antonio in occasione della partita tra la Juventus e la Lazio. Questo anziano tifoso della Vecchia Signora dopo tanti anni è riuscito a realizzare il suo sogno, quello di vedere i suoi beniamini dal vivo. Le immagini del suo ingresso allo Stadium immortalate in un commovente video sono diventate virali. Impossibile restare indifferenti di fronte ad una così genuina dimostrazione di amore per la propria squadra del cuore.

Anche chi è abituato ogni giorno a confrontarsi con tifosi ed assecondare richieste di autografi e selfie, come i calciatori, non è rimasto indifferente. Dopo la vittoria importante ottenuta dalla squadra di Massimiliano Allegri sul Torino nel derby, c'è stato chi ha deciso di regalare un'ulteriore emozione fortissima al signor Antonio nuovamente presente allo stadio. Stiamo parlando di Arek Milik che ha messo la sua firma sul successo della Juventus segnando la rete del definitivo 2-0. In un video caricato sul suo profilo ufficiale Instagram, il terminale offensivo polacco, ha raccontato l'incontro con l'eccezionale tifoso avvenuto nella pancia dello Stadium.

Una sorpresa bellissima per Antonio che circondato dai suoi affetti, non credeva ai suoi occhi quando ha visto arrivare Milik. Le sue parole sono la fotografia perfetta di una girandola di emozioni infinita: "Milik?! Madonna che bello! Che piacere vederti! Io sono un tuo grande tifoso, mi hai fatto piangere oggi che hai segnato". Anche l'attaccante della Juventus è apparso molto colpito dall'incontro e dalla reazione di Antonio che non ha perso tempo per abbracciare affettuosamente.

Non si è presentato a mani vuote il bomber, che ha regalato all'eccezionale tifoso bianconero la sua maglia autografata. E qui altre emozioni indescrivibili per Antonio che ha reagito dicendo: "Che meraviglia" guardandosi anche intorno, quasi come se volesse capire se quanto stava accadendo fosse un sogno o la realtà. Per chiudere il cerchio ecco la foto, con i ruoli che si sono invertiti. Invece di essere il tifoso a chiedere un selfie al popolare calciatore, è stato quest'ultimo a proporre ad Antonio uno scatto insieme, ottenendo ovviamente una commossa risposta affermativa. D'altronde tifosi così non s'incontrano tutti i giorni.

Queste le parole poi di Milik sui social: "Ho incontrato finalmente il signor Antonio, che qualche settimana fa era stato il protagonista di un video in cui si commuoveva appena entrato nello Juventus Stadium. Quanto è bello il calcio e quante emozioni riesca a dare. Buona domenica e Forza Juve"