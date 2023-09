Vede la sua Juventus dal vivo per la prima volta: la reazione dell’uomo allo Stadium è commovente Un uomo vede per la prima volta dal vivo la Juventus allo Stadium e si commuove. La reazione è meravigliosa e rappresenta lo spot perfetto per il mondo del calcio.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus ha battuto anche la Lazio 3-1 in casa nell'ultimo turno di campionato e si conferma una delle squadre più in forma della Serie A. I bianconeri sono a 10 punti in classifica e in questa stagione del rilancio hanno tutte le intenzioni di riprendersi un posto in Champions per il prossimo anno. Dopo due anni Allegri inizia finalmente benissimo la stagione e per questo anche allo Stadium l'entusiasmo che si respira è ancora più incontrollato. Nello specifico un episodio ha colpito maggiormente il popolo bianconero dopo l'ultimo turno di campionato.

Sui social sta infatti circolando con insistenza il video di un uomo che si emoziona sugli spalti dello Stadium. Un'immagine che fa bene al calcio e anche al popolo bianconero dopo quanto subito la scorsa stagione tra processi, penalizzazioni, vicende extracampo mai vissuti prima e umiliazioni al quale il club di certo non era abituato. La stagione del rilancio comincia anche da scene come questa: dall'attaccamento dei tifosi e dal supporto di tutto lo stadio che lo stesso Allegri ha esaltato dopo la vittoria con la Lazio invitandoli a continuare in questo modo.

Nello specifico però il video messo in evidenza sul canale TikTok di un tifoso è di un impatto emotivo unico. "L'amore per la squadra del cuore non muore mai" si legge mentre in scorrono le immagini di un uomo, probabilmente accompagnato da suo figlio, che raggiunge finalmente gli spalti dell'Allianz Stadium per guardare per la prima volta la partita dal vivo della sua Juventus contro la Lazio. Davanti i due si ritrovano uno steward che gli indica con gentilezza il posto esatto a loro assegnato per poter assistere comodamente alla partita.

L'entrata era probabilmente sbagliata e così con il sorriso i due accettano il consiglio dello steward di avvicinarsi all'ingresso più vicino per raggiungere le proprie postazioni. In quel momento però l'uomo si emoziona, deve fermarsi. Vede lo Stadium, la sua maestosità e la Juventus pronta ad entrare in campo, e si ferma. Si asciuga una lacrima dall'emozione mentre lo steward stupito e a tratti anche emozionato lo osserva concedendogli quell'attimo per riprendersi. Una scena meravigliosa che rappresenta uno spot perfetto per il mondo del calcio.