Il selfie più fortunato della storia è nato per puro caso: “Ma cosa sta succedendo?” La 17enne golfista russa Marta Silchenko ha raccontato come è nato il selfie in ascensore con Lionel Messi, Kylian Mbappé e le altre stelle del Psg in ascensore diventato virale sui social network e che gli ha dato grande popolarità: il tutto è frutto di un errore.

A cura di Michele Mazzeo

Entrare in ascensore e trovarsi insieme ad alcuni dei migliori calciatori del mondo. Il sogno di tutti gli appassionati di calcio è diventato realtà per la golfista russa Marta Silchenko che si è ritrovata a condividere l'ascensore dell'hotel di Parigi in cui alloggiava con il sei volte Pallone d'Oro Lionel Messi, le stelle Neymar e Kylian Mbappé, e tre dei difensori più vincenti di sempre come Sergio Ramos, Marquinhos e Bernat. Ovviamente la 17enne non ha perso tempo e ha sfruttato il grande colpo di fortuna e ha immortalato il tutto con alcuni selfie che sono immediatamente diventati virali sui social network facendogli aumentare anche la sua popolarità.

Ciò che fa ancora più clamore è però che quello che è stato immediatamente ribattezzato come il selfie più fortunato della storia è stato possibile solo grazie ad una casualità. A rivelarlo è stata la giovanissima golfista russa che, pur sapendo di essere ospite dello stesso hotel in cui stava alloggiando il Paris Saint-Germain, in vista del match con il Marsiglia poi vinto 2-1 nonostante la papera di Donnarumma, non si sarebbe mai aspettata di ritrovarsi in ascensore con tutti questi fenomeni: "Sono un'atleta e alloggiavo nello stesso hotel della squadra del Psg – ha infatti raccontato Marta Silchenko alla testata kosovara GazetaBlic Sport –. Stavo andando in palestra al piano -1 dell'hotel ma dopo aver premuto il bottone del piano ho visto l'ascensore salire in su fermandosi poi al terzo piano. Quando la porta si è aperta – ha poi proseguito la 17enne –, vedo entrare alcuni giocatori del Psg. E per un momento sono rimasta a bocca aperta dicendo ‘Cosa sta succedendo?'".

Un incontro del tutto casuale dunque nato dall'aver schiacciato il pulsante del piano sbagliato nell'ascensore. Pura fortuna che la giovanissima golfista russa non si è lasciata sfuggire uscendone con un selfie che gli ha regalato grande popolarità: "Non volevo reagire come se fossi scioccata, sono rimasta calma, ho chiesto loro se avrebbero giocato oggi e gli ho augurato buona fortuna. Poi ho chiesto se potevo fare una foto con loro, un selfie – ha difatti continuato la Silchenko –. Marquinhos mi ha detto ‘Sì, ma fallo in fretta' . Ho fatto le foto e li ho ringraziati".

In molti hanno notato come solo Marquinhos, Lionel Messi e Kylian Mbappé abbiano guardato nell'obiettivo dello smartphone, mentre gli altri compresi Sergio Ramos e Neymar non si siano messi in posa per il selfie. Anche in questo caso è stata la golfista russa a svelarne il motivo: "Non tutti hanno guardato la telecamera, perché non volevo disturbarli, ho solo scattato le foto. Alla fine siamo usciti tutti dall'ascensore al piano -1, loro sono andati a mangiare, io sono andata in palestra" ha infatti concluso Marta Silchenko il suo racconto di come è nato il selfie più fortunato del mondo.