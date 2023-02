Il segreto del successo del Manchester è l’addio di Ronaldo: “Una seccatura e superstar egocentrica” Da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato la squadra il Manchester United è tornato a vincere e a convincere, trascinato dai gol di Marcus Rashford: “Ten Hag è riuscito nella cosa migliore, sbarazzandosi di lui che soffocava la squadra”

A cura di Alessio Pediglieri

Il Manchester United è tornato a vincere e a convincere risalendo la china in Premier League e tornando in piena corsa per un posto Champions, con il terzo posto conquistato con tre successi (e un pareggio) nelle ultime quattro giornate. Merito della "cura" ten Hag, dei gol di un irresistibile Marcus Rashford ma anche di Cristiano Ronaldo che, da quando ha lasciato Manchester, ha permesso ai red devils di tornare una squadra vincente.

I numeri lo dicevano da tempo perché sono lì di fronte a tutti e non mentono. Il Manchester United dalla ripresa dei giochi dopo la sosta per i Mondiali in Qatar è tutt'altra squadra, votata al successo, convinta dei propri mezzi e capace di imporsi con costanza. Dal 27 dicembre ad oggi sono 16 le partite disputate tra campionato e Coppe, con una sola sconfitta (contro l'Arsenal) e tre pareggi. Il resto è solo una serie di vittorie che non si vedevano da tempo a Old Trafford con un protagonista in assoluto, Marcu Rashford autentico trascinatore con 15 gol e 4 assist.

L'esplosione del 25enne inglese e della squadra in generale ha coinciso con la partenza di Cristiano Ronaldo che, il 13 novembre 2022, aveva dichiarato di chiudere la sua avventura a Manchester, tra sconcerto e sorpresa, concludendo uno dei periodi più travagliati e controversi di sempre nella storia del portoghese. Un addio rumoroso, intriso di polemiche, colpi di scena e ruggini emerse da entrambi le parti.

Da allora, però, mentre Cr7 sta cercando fortune in terra d'Arabia non senza qualche imprevisto di troppo, il Manchester United è rinato e c'è chi ringrazia la partenza di Cristiano senza peli sulla lingua. E' Richard Keys, giornalista e presentatore di BeIN Sports, che ha spazzato via Cr7 in poche righe: "Ronaldo è stato una seccatura per il club e ha soffocato la vita di giocatori come Rashford. Se Ten Hag ha fatto qualcosa per aiutare Rashford è stato quello di riuscire a sbarazzarsi della superstar egocentrica ​​Ronaldo. Le statistiche non mentono".