È terra bruciata intorno a Ronaldo: Bruno Fernandes si comporta da capitano dello United e lo gela Clamorosa reazione di Bruno Fernandes nei confronti di Cristiano Ronaldo al raduno del Portogallo: il capitano del Manchester United impartisce una lezione all’altezzoso compagno che ha vomitato veleno su club e allenatore.

L'intervista distruttiva di Cristiano Ronaldo col giornalista amico Piers Morgan, di cui continuano ad essere diffusi stralci e che verrà trasmessa integralmente in due parti mercoledì e giovedì sera, rischia di avere effetti dirompenti non solo nel Manchester United, dove ormai appare chiaro che il cinque volte Pallone d'Oro non ha alcuna intenzione di proseguire assieme, ma anche nel Portogallo, appena radunatosi in vista degli imminenti Mondiali.

Quanto accaduto lunedì a Lisbona, dove i 26 convocati del Ct Fernando Santos si sono ritrovati in vista del torneo in Qatar, allunga un'ombra pesante sulla spedizione di Leao e compagni. Una formazione sulla carta molto competitiva, col milanista e Joao Felix assieme a Ronaldo in attacco, ed alle loro spalle un centrocampo in cui spiccano Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Quest'ultimo compagno di CR7 anche nello United, anzi di più: da quest'anno, con il confinamento di Maguire in panchina, anche capitano dei Red Devils e pilastro del nuovo corso di Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes sono compagni nel Manchester United e nel Portogallo

Un asse molto forte quello creatosi tra l'allenatore olandese arrivato a Old Trafford in estate e l'ex giocatore di Udinese e Sampdoria. Ronaldo non poteva non sapere che le durissime parole rivolte allo United, accusato di averlo "tradito" e di essere un club allo sbando, ed a ten Hag ("non lo rispetto, ha provato ad allontanarmi") avrebbero richiesto un ‘chiarimento' con uno degli uomini simbolo del progetto varato dal nuovo tecnico. Tuttavia probabilmente neanche lui immaginava una reazione come quella che è stata immortalata in un video che nella notte ha totalizzato milioni di visualizzazioni.

Il filmato è estrapolato da quello più ampio diffuso dai canali ufficiali del Portogallo, in cui si vedono tutti i calciatori di Santos arrivare al raduno. Quando nello spogliatoio entra Bruno Fernandes sembra quasi ignorare Ronaldo che è già lì. Gli passa davanti senza neanche guardarlo né dirgli niente, appoggiandogli solo la mano sul braccio e riponendo la sua borsa nell'armadietto. A quel punto Cristiano gli tende la mano, che resta sospesa per un po' finché Fernandes – che evidentemente era incerto se stringergliela – non l'afferra molto rapidamente continuando peraltro a non guardarlo e lasciandolo letteralmente di sasso. Un saluto gelido a dire poco. Dopo avergli detto qualcosa, poi si allontana per salutare il resto dei compagni.

Se i commenti dei tifosi portoghesi sono improntati alla preoccupazione (tra i convocati per i Mondiali c'è anche un altro calciatore dello United, Diogo Dalot, anche lui messo in una situazione imbarazzante), quelli dei sostenitori dello United sono praticamente tutti di sostegno e apprezzamento per Bruno Fernandes, comportatosi da "vero capitano e leader" nell'impartire una lezione all'altezzoso Ronaldo, che ha anteposto gli interessi personali a quelli della squadra.

CR7 sembra davvero aver fatto terra bruciata intorno a lui a Manchester, sia in spogliatoio che nella tifoseria. Quello che appare è un uomo di 37 anni con un ego ormai fuori controllo, che non accetta lo scorrere del tempo e vorrebbe violare la sacra regola del suo mentore Alex Ferguson: "Nessun giocatore è più grande del club". Non gli verrà consentito di farlo. Non al Manchester United.