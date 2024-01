Il São José si conferma il club più tecnologico del pianeta: l’intera maglia è composta da Qr Code Il piccolo club brasiliano São José è tornato a far parlare di sé sui social grazie alla maglia con cui oramai scende sempre più spesso in campo: interamente disegnata sui QR Code, che fa della società verdeoro un’avanguardia assoluta del marketing sportivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora una volta il São José è tornato a far parlare di sé e si è confermato essere il club più tecnologico e all'avanguardia del pianeta sportivo, non solo calcistico. La piccola realtà brasiliana in questi giorni è infatti ritornata alla ribalta delle cronache per aver giocato indossando una avveniristica maglia ufficiale, composta utilizzando la tecnologia dei QR Code. Non è la prima volta, ma la novità assoluta è che proprio questo elemento è diventato parte integrante della casacca e non un semplice logo posto a margine come era già accaduto.

A dir la verità proprio il São José è il reale capostipite di qualsiasi evoluzione tecnologica avverrà da ora in avanti tra le varie società calcistiche nello sfruttare le divise ufficiali per renderle sempre più al passo coni tempi e con la tecnologia. Perché se è vero che il piccolo club brasiliano è sceso recentemente in campo con una maglia interamente creata utilizzando i QR Code, è pur vero che fu uno dei primi a sperimentare tale invenzione già qualche anno fa, poi subito replicata da altri club.

Già nel 2022, ancora la società di Porto Alegre aveva precorso i tempi: si era presentato al via del campionato Gaucho con un QR Code sulle proprie divise, attraverso il quale, chi voleva, poteva inquadrarne il quadratino e arrivare direttamente sul sito del club, nello store per poter usufruire del merchandising della società, nel chiaro intento di promuovere i propri prodotti e incrementare le entrate. Una scelta commerciale che pian piano ha preso sempre più piede e che ha visto proprio il São José fare da autentico apripista.

Oggi, la squadra brasiliana ha una maglia interamente disegnata sfruttando questa tecnologia, ed è la prima in assoluto che ha lasciato da parte la sperimentazione per farla diventare una vera e propria casacca ufficiale. "Era difficile sperimentare qualcosa su una divisa a quadri come la nostra" hanno fatto sapere dal club ma alla fine hanno osato fino laddove nessuno prima aveva mai fatto: ed è nata una maglia oggi sempre più virale e unica.

Tentativi similari erano stati già sperimentati, un po' ovunque e anche l'Italia non era rimasta refrattaria alla possibilità di creare una divisa interattiva. In Serie A ci ha provato ad esempio l'Inter, per la Supercoppa 2021, quando di fianco al nome della società e grazie allo sponsor Socios.com comparve un QR Code.

Ma fu una prova sporadica, poi mai più ripetuta. Chi provò a osare un po' di più fu un altro piccolo club, il Tromsoe in Norvegia quando – sempre nel 2022 – aveva lanciato un'edizione unica del terzo kit ufficiale, con un enorme codice QR raffigurato sull'intera maglia con l'intento di denunciare le condizioni di lavoro nei cantieri per i Mondiali in Qatar, con il codice che portava a un sito web che si occupa di diritti umani.

La maglia del Tromsoe con il QR Code che rilanciava la lotta ai diritti umani per i lavoratori in Qatar

Anche in quel caso, però, fu una iniziativa estemporanea: non come il São José oramai conosciuto da tutti come il club calcistico più tecnologico del pianeta che ha fatto del QR Code la sua prima maglia ufficiale con cui scende regolarmente in campo e che anche i telecronisti ei giornalisti oramai si divertono a scansionare in diretta.