Il ritorno di Paul Pogba dopo la squalifica si avvicina: il post sui social è più di un indizio Paul Pogba ha pubblicato un post sui social. Un post che all'apparenza pare criptico, perché non c'è alcun annuncio ufficiale. Ma le emoji della clessidra e un sorriso fanno pensare che il ritorno in campo sta per arrivare.

A cura di Alessio Morra

Paul Pogba si appresta a tornare in campo, o meglio sta per tornare a disposizione di un club. L'ex calciatore della Juventus ha avuto uno sconto sostanzioso e la squalifica per la positività al doping scadrà a marzo, ma probabilmente ben prima verrà tesserato da una nuova società. Il centrocampista scalpita e con un messaggio sui social ha fatto capire che il countdown è appena iniziato.

Tre emoji nel post criptico di Pogba

Oggi come oggi basta un post per dare una notizia. Pogba la notizia l'ha data, ma a metà. Basta già questo per capire che il ritorno de ‘La Pioche' non è cosi lontano. Il francese sui social ha pubblicato un post tecnicamente enigmatico, un post che farà pensare un po'. Lo sfondo è nero, le emoji sono tre: la prima è quella di una clessidra, il tempo passa e il ritorno si avvicina, facile in questo caso il rebus da risolvere. Le altre sono un sorriso con occhiolino e una bocca cucita. Quindi niente si può dire in questo momento, ma il ritorno pare concreto, d'altronde lui stesso già in passato aveva detto di voler tornare a giocare.

Dove può giocare Pogba: due opzioni per il francese

Ora chiunque può formulare la propria teoria. La domanda da porsi però è solo una: dove giocherà? Nelle ultime settimane il suo nome è stato fatto per il Marsiglia guidato da De Zerbi che sta facendo un campionato di vertice e che ha già preso un ex juventino e cioè Adrien Rabiot. Ma c'è pure chi pensa che Pogba possa ripartire dal Brasile.

Era stato lui stesso con un altro post a far capire che avrebbe piacere a ripartire dalla nazione che ha vinto il maggior numero di titoli Mondiali. Il Corinthians pare nei suoi pensieri. Recentemente in un'intervista rilasciata a un tiktoker, Luva de Pereiro, alla domanda quale stipendio chiederebbe per giocare con il club di San Paolo ha detto: "Non chiederei lo stipendio, non vorrei niente. Giocherei per amore del calcio".