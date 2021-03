L'Inter ha vinto 3-0 contro il Genoa guadagnando terreno sulla Juventus che aveva pareggiato sabato sera a Verona e mantenendo a distanza il Milan nonostante la vittoria dei rossoneri contro la Roma. La classifica ora vede i nerazzurri ancora prima a +4 sulla squadra di Pioli e addirittura a +10 sui bianconeri nonostante una gara (quella contro il Napoli) da recuperare per la squadra di Pirlo. Un risultato raggiunto dal gruppo di Conte con una lunga serie di risultati utili consecutivi che ha visto un cambiamento radicale da parte di Lukaku e compagni già prima della fine del 2020.

Nelle ultime 17 partite, l'Inter è la squadra che ha conquistato il maggior numero di risultati positivi: 14 vittorie, due pareggi e una sconfitta realizzando il maggior numero di gol e subendo meno reti di tutti i suoi competitor. L'ultima sconfitta in campionato risale addirittura allo scorso 30 gennaio, praticamente un mese, quando i nerazzurri andarono ko contro la Sampdoria di Ranieri a ‘Marassi'. Praticamente dal 22 novembre 2020, l'Inter in campionato è stata un rullo compressore capace di lasciarli alle spalle tutte le pretendenti allo Scudetto.

I nerazzurri di Conte, trascinati da Romelu Lukaku, sempre più decisivo nella corsa Scudetto dell'Inter, sono stati in grado di mettere insieme i punti necessari per guadagnarsi la testa della classifica, superare il Milan e tenere a distanza i campioni in carica della Juventus. Proprio i bianconeri sono l'unica squadre dopo l'Inter a riuscire a mettere insieme il maggior numero di risultati positivi nelle ultime 17 gare, seguiti dal Milan. Sono state 11 le vittorie per i bianconeri con tanto di 3 pareggi e 3 sconfitte. I rossoneri invece ne hanno vinte 11 ma hanno anche perso in ben 4 occasioni pareggiando 2 gare. L'Inter con questo numero incredibile di risultati ha conquistato ben 44 punti contro i 36 dei bianconeri e i 35 del Milan.

A consegnare di fatto lo scudetto all'Inter con 14 partite ancora da giocare, c'ha pensato Fabio Capello che negli studi di Sky Sport ha elogiato la squadra di Conte: "Il campionato è già finito – ha detto – Conte ha capito che doveva tornare a giocare come la stagione precedente". Importante secondo Capello disporre anche di giocatori importanti nella squadra nerazzurra: "Ha Barella che è uno dei 3 centrocampisti più forti d'Europa e può disporre degli inserimenti di Hakimi che è capace di esaltare le qualità di Lautaro e Lukaku". Capello ha poi svelato anche la strategia vincente del tecnico nerazzurro capace, con due mosse, di rivoltare il progetto di squadra iniziale: "Ha recuperato Perisic ed Eriksen che avevo messo in vendita e poi ha Lukaku che è stato pagato 80 milioni e che sta rendendo da calciatore con un valore di 80 milioni".