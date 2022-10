Il riscaldamento imbarazzante di Piqué: “E questo sarebbe il difensore più pagato al mondo?” Gerard Piqué si riscalda poco prima di entrare in campo nel finale di Barcellona-Villarreal, e il pubblico impazzisce. Il difensore catalano praticamente non si muove e al suo ingresso il Camp Nou inizia a fischiarlo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Barcellona vince 3-0 contro il Villarreal in una notte in cui ha brillato nuovamente la stella di Robert Lewandowski autore di due gol. Con il tris firmato da Ansu Fati la squadra di Xavi ha così potuto riscattare il ko subito nel Clasico contro il Real Madrid restando sempre a ridosso dei Blancos. Una gara apparentemente perfetta per tutti i giocatori catalani, tranne uno: Gerard Piqué. Negli occhi dei tifosi del Barcellona c'è ancora il suo incredibile strafalcione difensivo visto contro l'Inter. Il centrale dei blaugrana non si accorge dell'arrivo di Barella alle sue spalle lasciandosi sorprendere dal centrocampista nerazzurro che ha segnato uno dei tre gol nell'incredibile 3-3 del Bernabeu.

Contro il Villarreal non è accaduto questo, Xavi infatti ha deciso di lasciare in panchina Piqué preferendogli Kounde che si è comportato benissimo. Al 78′ però, con il risultato già praticamente acquisito al minuto 38 quando i catalani avevano già messo a segno 3 gol, Xavi decide di far entrare Piqué. Un ingresso che ovviamente è stato contraddistinto dal classico riscaldamento del giocatore a bordo campo con gli altri compagni. E proprio questo frangente è stato ripreso da alcuni tifosi del Barcellona sugli spalti che hanno pesantemente criticato il giocatore rimasto praticamente fermo e a un tratto anche appoggiato alla bandierina. Il suo ingresso in campo è stato accompagnato dai fischi del pubblico.

Gerard Piqué non ha iniziato bene la stagione. Retrocesso in panchina, il veterano difensore centrale catalano ha sentito i fischi del pubblico contro il Villarreal dai suoi stessi tifosi. Gran parte del Camp Nou non ha resistito quando è entrato in campo al 78 ‘, momento in cui è stato sostituito Kounde. Quei fischi sono stati però subito cancellati dagli applausi di un'altra parte dello stadio che addirittura cantava il suo nome. Alcuni tifosi si sono detti contrariati con le sue prestazioni e con la sua decisione di non abbassarsi lo stipendio nel momento più difficile per il club di Laporta. E la risposta del giocatore contro il Villarreal non è stata il massimo: cammina a bordo campo, si ferma, parla con il preparatore atletico, scatenando l'irritazione dei tifosi.

"È così che si scalda il difensore centrale più pagato del mondo – scrivono i tifosi sui social – Ci è costato la Champions". Altri ribadiscono il caos che al momento c'è attorno alla sua figura senza dimenticare però il suo passato: "È inaccettabile, è vero – spiegano – Ma questo l'ha fatto per tutta la vita e ci ha salvato il c**o mille volte..". Alla fine della partita, Piqué ha però trovato il sostegno del club. Jordi Cruyff, direttore sportivo del Barcellona ha subito voluto difendere Piqué:

L’ingresso in campo di Piqué a risultato praticamente acquisito.

"Un calciatore non gioca meglio, non importa quanto gli fischiano – ha detto – I tifosi hanno sempre il potere di reagire, ma è molto importante supportare tutti i giocatori che sono in campo fino alla fine, indossano la nostra maglia e se fischiano non giocheranno meglio, il supporto dal primo all'ultimo minuto è la chiave". Discorso condiviso anche dallo stesso Xavi successivamente in sala stampa: "Al Gamper ho chiesto ai tifosi del Barcellona di restare uniti – ha spiegato – Penso che sia ora di essere uniti. L'unica cosa che posso dire di Piqué è che, sia che giochi o che no, a livello sportivo, è un esempio negli spogliatoi, la gente deve saperlo. Se non fosse un esempio, non direi niente, ma lo è".

Xavi non è rimasto indifferente però ai fischi del pubblico nei confronti di Piqué anche se non si spiega il motivo né ha voluto approfondire: "Non so perché lo fischino e non mi interessa molto – ha aggiunto ancora – Il suo comportamento per me conta. Nel calcio è un esempio negli spogliatoi. Se sei per la squadra, la squadra si nutre e migliora".