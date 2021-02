Il Milan è al primo posto in classifica e a Pioli va il merito di aver rigenerato una squadra che prima dello scoppio della pandemia sembrava anonima. E invece l'allenatore dei rossoneri ha trovato la serenità del gruppo, lo spirito di squadra e soprattutto ha saputo esaltare le qualità di giocatori importanti come Hakan Calhanoglu. Il turco è l'autentico perno del centrocampo milanista. Pioli dopo diversi anni gli ha finalmente concesso di agire alle spalle della punta come trequartista. Sono ben 9 gli assist totali in campionato, tra i primi posti in Europa per questa particolare capacità.

Numeri che non lasciano indifferente la società che con contatti continui sta provando a trovare una soluzione con l'entourage del giocatore per il rinnovo di contratto del turco. Quest'ultimo ha sempre manifestato la propria intenzione di rimanere in rossonero. Ballano ancora diversi milioni tra domanda e offerta per una situazione che si sarebbe dovuta risolvere prima. Ma nulla è ancora perduto. Il giocatore nel frattempo, dopo la positività al Covid-19, continua a sfornare assist (2 a soli 8 minuti dal suo ingresso in campo). Il rinnovo è diventata ora una vera priorità.

Il rinnovo di Calhanoglu preoccupa il Milan

Pioli ha fatto entrare in campo Calhanoglu contro il Crotone e con il turco in campo al posto di Leao, è stata tutta un'altra musica. L'ex Leverkusen ha impiegato solo 7 minuti per sfoderare la bellezza di 2 assist e dare a Rebic la possibilità di segnare una doppietta. Una prova in più che conferma il fatto che nonostante lo stop forzato per il contagio al Covid-19, il giocatore sia il vero asso nella manica di questo Milan. Maldini e Massara stanno infatti facendo di tutto per trattare con suo agente Gordon Stipic e sperare di strappare un accordo prima di arrivare a giugno.

La paura è che se si dovesse prolungare ancora di qualche mese, l'apertura del mercato estivo possa poi portare Calhanoglu a considerare altre offerte. Il numero 10 del Milan vuole rimanere in rossonero e l'ha manifestato in più occasioni. Al momento la richiesta di rinnovo è di 5 milioni netti a stagione, ma il Milan sta facendo passi da gigante affinché si possa giungere ad un accordo che avvicini ulteriormente la richiesta. L'ultima da 4 milioni netti bonus compresi, fa già vacillare l'entourage del giocatore che in continuo contatto con la società tra videochiamate e call online. Il Milan ha fretta di chiudere e anche Calhanoglu vuole tranquillizzarsi per poter vivere al meglio questo finale di stagione che i rossoneri vogliono coronare con lo scudetto.