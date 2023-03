Il ricco regalo di Messi all’Argentina campione del mondo: pioggia di telefoni d’oro per tutti Lionel Messi ha fatto un prezioso regalo a tutta la squadra dell’Argentina campione del mondo in Qatar come segno di riconoscenza per quel trionfo. La Pulce ha speso più di 200mila euro per far recapitare a ogni suo compagno l’ultimo modello di Iphone con cover placcata in oro con la scritta “Afa” e “World Cup Champions 2022” e il logo dell’Argentina aggiornato con la terza stella.

A cura di Fabrizio Rinelli

La firma è quella dell'imprenditore Ben Lyons, CEO di iDesign Gold che ha coniato per Lionel Messi il regalo perfetto da parte del capitano dell'Argentina campione del mondo a Qatar 2022 per tutti i componenti della squadra. Una pioggia d'oro da consegnare ai protagonisti di quella scalata vincente che ha visto la nazionale di Scaloni salire sul tetto più alto del mondo e consegnare nelle mani della Pulce l'unico trofeo che mancava nella sua trionfale carriera. A due mesi di distanza è stato proprio il capitano e leader dell'Argentina nonché del PSG, a far recapitare ai suoi compagni, come segno di ringraziamento, un regalo con la sua firma ben in vista. Non il classico "pensiero" a cui noi tutti siamo abituati, ma un autentico e prezioso oggetto che farà molto felici coloro i quali hanno contribuito alla vittoria dei Mondiali dell'Argentina in finale contro la Francia.

A svelare il regalo è stato proprio Idesign Gold attraverso il proprio account Instagram. L'imprenditore della nota azienda è uscito allo scoperto con una foto di Messi accompagnata da una didascalia: "È stato un onore consegnare 35 Iphone 14 d'oro a Messi per i suoi compagni di squadra e lo staff come regalo per aver vinto la finale di coppa del mondo".

Ecco, per essere precisi, si tratta di una cover placcata in oro e personalizzato con nome e numero di un Iphone 14s di ultima generazione. Messi ha speso la bellezza di 210mila euro, ma ne è valsa la pena considerando che l'Argentina campione del mondo non si vedeva da 36 anni. Il campione argentino ha optato per 35 cellulari di ultima generazione, personalizzati in oro con nome e cognome di ogni giocatore oltre alle scritte "Afa" e "World Cup Champions 2022" e il logo dell'Argentina aggiornato con la terza stella, simbolo della vittoria del mondiale.

Un vero successo per lui che ha raggiunto l'apice della sua carriera con il trionfo in Qatar diventando il giocatore più vincente di tutti i tempi. Messi ci ha impiegato due mesi per pensare bene a cosa regalare ai suoi compagni. Non voleva essere banale, ma originale. La Pulce, fresco di gol decisivo con il PSG con quella punizione che ha fatto impazzire il Parco dei Principi, si è dunque inventato questa trovata che sicuramente farà felici i suoi compagni e le famiglie. I dettagli di questo regalo li ha poi raccontati proprio il Ceo di Ideasign Gold, ovvero Ben Lyons.

L'originalità di questo regalo è racchiusa proprio dalla testimonianza dell'imprenditore che con grande onore ha esposto sui suoi account social il prezioso regalo fotografato di fianco alla maglia dell'Argentina di Messi che evidentemente il giocatore gli ha regalato per l'occasione: "Lionel è uno dei nostri clienti più affezionati – ha detto a margine di questa vendita – Voleva omaggiare tutti i componenti della squadra, ma non regalare il solito orologio. Così gli ho proposto iPhone dorati con incisi i loro nomi. L'idea gli è subito piaciuta". Vedremo ora la reazione dei giocatori che lo avranno tra le mani per la prima volta magari a seguito di un invito a cena mangiando asado e bevendo mate tutti insieme…