Un altro allenatore italiano sulla panchina del Real Madrid. Ma (forse) non sarà Antonio Conte. Dopo le dimissioni di Zinedine Zidane (via in aperta polemica con il club), il presidente, Florentino Perez, s'è preso una pausa di riflessione. Deve scegliere il capitano migliore, più adatto, a governare la nave nelle acque agitate in cui navigano in questo periodo club e squadra. Carlo Ancelotti, attualmente all'Everton (ha un contratto fino al 2024), è stato contattato dal massimo dirigente dei blancos che ha bisogno di un "leader calmo", autorevole ed esperto al quale affidare la guida la rosa.

Accantonata anche l'ipotesi Raul e Xabi Alonso

Accantonata (anche) l'ipotesi suggestiva di Raul (icona delle merengues, resterà nel settore giovanile in attesa di tempi migliori e per farsi ancora le ossa) oltre a quella di Xabi Alonso, è il tecnico dei Toffees il nome in cima alla lista delle preferenze come confermato dai media spagnoli (il quotidiano Marca). Molto più di un semplice interesse, considerato che anche la società inglese è stata avvertita (notizia rilanciata dall'emittente Cadena Ser) della volontà da parte del Real di riportare in Spagna l'allenatore italiano. L'operazione è a buon punto, tanto da lasciar presagire l'annuncio possibile a breve.

Perché Ancelotti è stato preferito a Conte

Conte è stata un'opzione importante, presa in esame e valutata con attenzione ma scartata sia per le richieste economiche in termini di rinforzi che avrebbe comportato (e in questo momento nemmeno una società molto forte come il Real può permettersi azzardi a bilancio) sia per l'atteggiamento tattico differente che avrebbe comportato rischi ulteriori nella gestione tra campo e spogliatoio. Con Massimiliano Allegri che ha deciso di tornare alla Juventus e restare in Italia, Mauricio Pochettino (legato al Psg) era un altro nome molto gradito ma è sembrato da subito difficile strapparlo ai francesi in questo momento. Ecco perché, al termine delle consultazioni, la scelta è caduta (di nuovo) su Ancelotti che a Madrid è stati dal 2013 al 2015 e ha lasciato un ottimo ricordo di sé per aver conquistato la ‘decima', ovvero la Champions League numero dieci nella storia del club.