Il Real è pronto a chiudere l'acquisto di Huijsen e fa felice la Juve: quanto guadagneranno i bianconeri Dean Huijsen potrebbe presto finire al Real Madrid. La mossa degli spagnoli per accelerare la chiusura dell'affare fa felice anche la Juventus pronta a guadagnare milioni dalla sua cessione.

A cura di Fabrizio Rinelli

È bastata una stagione a Dean Huijsen per convincere i principali club di tutta Europa a fiondarsi sul difensore spagnolo che nel frattempo ha anche esordito con la Nazionale maggiore della Roja. Thiago Motta in estate, in accordo con la Juventus proprietaria del cartellino del giocatore, ha deciso di lasciar partire il giocatore venduto per 15 milioni al Bournemouth. Un errore madornale a giudicare dall'enorme numero di difensori che si è infortunato in casa bianconera durante la stagione e soprattutto dopo quanto dimostrato poi in Premier da Huijsen.

Al momento è tra i migliori centrali al mondo. Un qualcosa di impensabile per la Juventus che ora si mangia le mani per quella cessione assolutamente affrettata che adesso farà felice un altro club come il Real Madrid. Il club spagnolo si è infatti subito fiondato sul giocatore e secondo quanto spiega l'esperto di mercato Fabrizio Romano, ha inviato oggi una proposta contrattuale formale al giocatore e al suo staff. Le trattative proseguono, mentre Chelsea, Arsenal e Liverpool restano pronte inserirsi in caso di complicazioni. Un affare che fa felice anche la stessa Juve.

Huijsen in azione contro l'Arsenal.

Il club bianconero infatti, dopo aver incassato i 15 milioni iniziali dal Bournemouth, potrebbe beneficiare in parte di questa cessione del giocatore dagli inglesi al Real. La Juventus ha infatti una percentuale del 10% sulla futura plusvalenza. Al momento, secondo Sky Sport, la cessione di Huijsen dovrebbe essere di 50 milioni di sterline, che sono 59 milioni di euro. La percentuale da corrispondere alla Juve andrà però calcolata sulla plusvalenza, ovvero circa 43 milioni di euro. Di conseguenza la Vecchia Signora incasserà poco più di 4 milioni.

I numeri di Huijsen al Bournemouth

Una cifra non enorme ma neanche bassa che potrebbe sicuramente aiutare i bianconeri. La Juventus ha visto sfuggire dalle proprie mani un giocatore di soli 20 anni che col Bournemouth in Inghilterra in questa stagione ha collezionato la bellezza di 34 presenze complessive segnando anche 3 gol e un assist. Nel mezzo anche due presenze con la Spagna che ha subito puntato su Huijsen il quale non sembra aver minimamente percepito la pressione