Il Re di Spagna è stupito da Yamal dopo la partita: gli fa la domanda che tutti si pongono Subito dopo la vittoria della Spagna Re Felipe IV ha fatto irruzione negli spogliatoi della nazionale per incontrare Lamine Yamal e fargli una sola domanda: è stupito dalla sua partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Lamine Yamal ha catturato il cuore di tutti, perfino quello dei reali di Spagna. Dopo la straordinaria crescita con il Barcellona è arrivata la consacrazione anche con la maglia delle Furie Rosse dove ormai è un elemento imprescindibile. Contro l'Italia ha giocato una partita incredibile, quasi come se fosse un veterano: vedendolo in campo a volte ci si dimentica che ha soltanto 16 anni e il fatto ha colto di sorpresa perfino Felipe VI, il Re di Spagna.

Il siparietto negli spogliatoi dopo Italia-Spagna

La Spagna si è assicurata gli ottavi di finale degli Europei 2024 grazie alla vittoria per 1-0 contro l'Italia, ma il risultato poteva essere molto più generoso per la squadra di de la Fuente che ha dominato dal primo all'ultimo minuto. Una gara quasi a senso unico che ha esaltato tutti i tifosi, compresi quelli speciali che solitamente mantengono un certo aplomb durante gli eventi pubblici. Subito dopo la partita la nazionale ha ricevuto una visita speciale negli spogliatoi: il Re Felipe VI ha voluto fare i complimenti di persona a tutta la squadra e stringere la mano ai calciatori uno per uno.

L'attenzione si è spostata ovviamente tutta su Yamal che in questo momento è il grande diamante di questa Spagna. Il giovanissimo giocatore del Barcellona ha appena 16 anni e nella valigia assieme a tutto l'occorrente ha messo anche i compiti di scuola che dovrà svolgere in questo periodo, un doppio impegno per lui che è già la grande promessa di questa nazionale. Il sovrano di Spagna si è avvicinato a lui con grande stupore e con una sola domanda da fargli: "Lamine, quanti anni hai?".

Anche lui come tutti era sconvolto dal fatto di trovarsi davanti a un ragazzino: il suo talento e soprattutto la personalità che mette in ogni partita sembrano quelle di un veterano e a vedere il suo viso giovane quasi non ci si crede. La battuta ha suscitato grandi risate nello spogliatoio delle Furie Rosse che si sono godute il grande momento, guadagnando anche credito per la vittoria finale degli Europei.