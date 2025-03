video suggerito

Il raccapricciante infortunio di Gayà: il dito medio si piega al contrario, resta comunque in campo Il capitano del Valencia José Luis Gayà, al 35′ del match contro il Girona, è stato vittima di un incidente alla mano destra con il medio piegato a 90 gradi in modo innaturale all'altezza della seconda falange. Una dolorosissima slogatura con cui ha giocato il resto del match rifiutando di uscire dl campo.

A cura di Alessio Pediglieri

Le immagini dell'infortunio di José Luis Gayà hanno fatto il giro del web, lasciando attoniti e ammutoliti per le immagini pubblicate: il capitano del Valencia dopo un colpo nel primo tempo della gara di Liga contro il Girona, si è ritrovato con il dito indice della mano sinistra totalmente distorto, piegato in modo innaturale, piegato in due. Gayà è stato prontamente medicato in campo ma non è voluto uscire, finendo la partita con una benda rigida che ha ricomposto la slogatura.

La scena accaduta al Municipal de Montilivi di Girona non è passata inosservata né ai tifosi allo stadio né al pubblico da casa, colpiti in modo piuttosto spiacevole per l'evidente infortunio. Il capitano del Valencia era visibilmente sofferente dopo la slogatura del dito sinistro, dopo uno scontro di gioco: all'altezza della seconda falange il medio appariva quasi spezzato in due.

Cos'è accaduto a Gayà: l'infortunio al dito, completamente distorto

Erano trascorsi appena 35 minuti dall'inizio del primo tempo allo stadio del Girona quando la partita contro il Valencia è stat interrotta: due giocatori, Gayà e Iván Martín si sono scontrati con l'atleta della squadra di casa che si è subito rialzato, ma per il capitano del Valencia è andata decisamente peggio: alcuni compagni hanno subito richiamato la panchina, con chiari segnali di preoccupazione. Enzo Barrenechea è stato il primo a rendersi conto di quanto era accaduto e ha subito chiamato l'intervento dei medici della squadra: Gayà si era distorto in modo raccapricciante il dito della mano sinistra: una slogatura tale che il medio formava praticamente un angolo retto in modo innaturale.

Fortunatamente per Gayà, l'intervento medico ha ricomposto immediatamente la distorsione, con una fasciatura improvvisata che ha completamente coperto il dito. Poi, il capitano del Valencia ha giocato tutto il primo tempo soffrendo per l'infortunio ma stringendo i denti fino all'intervallo. Dove non è stato sostituito: è tornato in campo con un bendaggio rigido ed è riuscito così a restare in campo per aiutare la sua squadra, che in quel momento era in svantaggio, a trovare la rete del pareggio.