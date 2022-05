Il quarto uomo alza la lavagnetta, i minuti di recupero sono 30: follia in Libertadores Dietro la concessione di quel maxi recupero c’è un brutto episodio di cronaca. Al Peñarol non è bastata la vittoria contro il Colón per evitare la beffa nell’ultima partita del Gruppo G della Copa Libertadores.

Il maxi recupero della sfida di Copa Libertadores tra Peñarol e Colón.

Trenta minuti di recupero. A leggere il cronometro digitale che va in onda sulle immagini c'è da strabuzzare gli occhi. No, quel +30 mostrato dal quarto uomo con la lavagnetta elettronica, e che compare sotto il tempo regolamentare mandato in onda, non indica il recupero in secondi ma in minuti. Cosa è successo e in quale match s'è verificata una cosa del genere? L'ambito e la fase a gironi della Copa Libertadores, l'episodio fa riferimento all'ultima partita del Gruppo G tra il Peñarol e Colón macchiata dagli incidenti tra tifosi scoppiati quando a mezzora dalla fine dell'incontro, e col risultato fermo sul pareggio (1-1), l'arbitro è stato costretto a sospendere la gara.

Il copione è lo stesso anche dall'altra parte del mondo. Le opposte fazioni hanno iniziato a pungersi con sfotto' poi i toni si sono fatti più accesi e dagli insulti si è passati alle vie di fatto. Lancio di oggetti e tentativo di affrontarsi "corpo a corpo" hanno caratterizzato quella porzione di incontro che vedeva gli uruguaiani alla disperata ricerca del raddoppio e, più ancora, di un risultato che potesse tenerli ancora in corsa nel girone di qualificazione. Nel tentativo di riportare la calma i calciatori di entrambe le squadre si sono recati nei pressi dei settori riservati ai tifosi ma hanno impiegato circa mezz'ora per far sì che tornasse la calma.

In un video e nelle foto condivise sui social ci sono tutte le immagini che spiegano bene come sia la situazione si sia surriscaldata al punto che l'arbitro brasiliano Anderson Daronco ha deciso di interrompere il gioco. Non ha avuto altra scelta come da regolamento. I gruppi di sostenitori erano separati solo da una rete di recinzione e non c'erano le condizioni perché la partita continuasse in sicurezza. È ripresa quando i fan del Peñarol sono stati spostati da quel settore dello stadio.

Gli scontri allo stadio tra tifosi del Peñarol e del Colón nella sfida di Copa Libertadores.

A fomentare il nervosismo, oltre alla rivalità esasperata è stata anche la posta in palio. Il Peñarol era in lizza per agganciare la terza posizione e superare lo sbarramento della fase a gruppi in Copa Sudamericana, mentre il Colón aveva già in tasca il passaggio agli ottavi di finale. La vittoria per 2-1 ha acuito la beffa per i gialloneri uruguaiani: il successo contestuale dell'Olimpia sul Cerro Porteño nell'altra partita del girone ha messo fuori causa la formazione di Mauricio Larriera (finirà ultima).