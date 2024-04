video suggerito

Il PSG maramaldeggia sul Barcellona e suggerisce un quadro celebrativo: "Appendetelo al Louvre" Il PSG se la gode dopo aver eliminato il Barcellona dalla Champions League ed essersi qualificato per le semifinali: i francesi suggeriscono un quadro particolare da appendere al Louvre, altro che Gioconda…

A cura di Paolo Fiorenza

Sembrava essersi messa bene per il Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il PSG, grazie al gol segnato da Raphinha al 12′, che rendeva più corposo il vantaggio blaugrana dopo il 3-2 dell'andata, ed invece ad esultare alla fine sono stati i francesi, che da lì in poi gliene hanno fatti 4 a ter Stegen. Grandi festeggiamenti in campo a fine partita, con Mbappé ad abbracciare in maniera molto significativa Luis Enrique dopo tutte le voci su un loro rapporto difficile, ma anche euforia social da parte del PSG, con un post che suggerisce un quadro da esporre a imperitura memoria della serata.

"Appendetelo al Louvre!", è il testo che accompagna il post pubblicato nella notte su Twitter, un video che parte mostrando la Gioconda, poi il campo si allarga e il capolavoro di Leonardo cede il posto ad un gigantesco quadro con capitan Marquinhos che esulta alle spalle del battuto Gundogan. Il filmato si conclude con la targhetta esplicativa del dipinto, posta come di prammatica nei musei al fianco dell'opera: "La Battaglia del Montjuic, Barcellona 2024", recita, alludendo allo stadio dove si è svolta la partita, visto che il Camp Nou è chiuso per i lavori di ristrutturazione.

È stata una serata di rivincite per tanti in casa PSG, dal tecnico Luis Enrique – che quest'anno ha spesso risposto a muso duro ai giornalisti, difendendo a spada tratta le proprie scelte – a quel Kylian Mbappé che molti già davano con la testa al Real Madrid, dove si accaserà a parametro zero a fine anno, e che invece sta disputando una stagione strepitosa (41 gol e 9 assist in 42 partite), essendosi giovato della partenza degli ingombranti Messi e Neymar.

Ma la notte catalana è stata dolce soprattutto per Ousmane Dembélé, odiatissimo ex che ha ricevuto un'accoglienza degna del peggior traditore da parte dei tifosi blaugrana. Suo il gol dell'1-1, suo il premio di Man of the Match a fine partita: meglio di così non lo poteva sognare il ritorno a Barcellona.