Il PSG giocherà la prossima partita in uno stadio da 460 posti a sedere: è dentro una vecchia cava Il PSG affronterà l'Espaly in Coppa di Francia. I campioni parigini giocheranno in uno stadio che può contenere solo 1000 persone con 460 posti a sedere ricavato da una vecchia cava.

A cura di Fabrizio Rinelli

Foto: coupe_inside

Il PSG deve ringraziare Matvej Safonov che con due rigori parati ha consentito alla squadra di Luis Enrique di battere il Lens e accadere agli ottavi di Coppa di Francia. Una serata da incorniciare per il portiere chiamato a sostituire Donnarumma ma che ora sarà chiamato ad affrontare insieme ai suoi compagni la squadra dell'Espaly il 15 gennaio. Si tratta di una compagine che a sorpresa ha avuto la meglio sul Digione. Si tratta di una compagine che milita nella divisione National 3 e che incredibilmente adesso dovrà sfidare i campioni di Francia in un match che farà sicuramente la storia del club.

La comunità di Espaly, che vanta solo circa 3.000 residenti, si è radunata nella nottata di ieri affollando i bar locali per celebrare il successo della propria squadra. La partita contro il PSG non è solo un trionfo significativo per il club, ma anche motivo di eccitazione per i tifosi che non avrebbero mai immaginato di affrontare giocatori così famosi. Il presidente Christian Perbet ha sottolineato però le difficoltà di ospitare una partita così importante nel loro attuale stadio: "Dobbiamo capire. Oggi non possiamo permetterci uno stadio della Ligue 1".

Dalle immagini che vengono mostrate infatti lo stadio Viouzou 2 non sembra essere assolutamente adatto per ospitare una sfida di tale portata. Immaginare infatti di vedere giocare il PSG in uno stadio dalla capienza di 1000 spettatori con soli 460 posti a sedere e una sola tribuna disponibile, è impossibile. Si tratta di un impianto incastonato in una vecchia cava, suggestivo, ma forse non proprio adatto per questa partita.

Dove si potrebbe giocare la sfida del PSG contro Espaly

Ecco perché il presidente dell'Espaly sta cercando di capire se si possa trovare una soluzione a tutto ciò spostandosi in una struttura più capiente ma senza spostarsi troppo da Espaly che dista 539 km da Parigi. La soluzione più semplice potrebbe trovarsi a metà strada. Infatti la sfida potrebbe anche essere disputata a Clermont-Ferrand che dista solo 131 km da Espaly. Ma tutto è ancora in divenire e nel frattempo la piccola squadra si gode il successo dopo aver battuto Digione ai calci di rigore con il punteggio di 4-3 dopo il risultato di 1-1 che aveva chiuso i 90 minuti regolamentari.