Il provvedimento drastico dell’albergo che ospita Messi: chi chiederà una foto verrà licenziato Una scelta alquanto discutibile quella dell’albergo che ospita la nazionale argentina in Ecuador: nessun dipendente potrà scattare foto con Messi & co altrimenti sarà licenziato.

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi è una superstar. La Pulce si è guadagnato sul campo un grande apprezzamento e ha fan sparsi in tutto il mondo. Da quando ha vinto anche la Copa America con l'Argentina la sua credibilità appare aumentata ancora di più in America Latina e ogni volta che la Seleccìon si sposta per il continente è sempre una festa per la città che l'accoglie, naturalmente con qualche eccezione.

La presenza del sette volte Pallone d'Oro genera situazioni incredibili e l'ultima dimostrazione di questo assunto è il viaggio della delegazione argentina a Guayaquil, dove la nazionale di Lionel Scaloni affronterà l'Ecuador per il match conclusivo delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Entrambe le nazionali sono già qualificate ma l'attesa per i campioni d'America in carica è altissima.

La nazionale argentina alloggia è presso l'Oro Verde, un hotel a cinque stelle, e l'azienda ha preso una decisione drastica: a tutti i dipendenti dell'albergo è stato detto che non potranno chiedere foto a Leo e a nessun altro membro del team guidato da Lionel Scaloni. Chiunque lo farà sarà licenziato. Questa scelta è stata motivata ufficialmente per non creare disagi ai calciatori. La decisione è stata presa, però, sostanzialmente per la presenza di Messi e sta facendo parecchio discutere.

Per motivi di sicurezza la polizia ha chiuso le strade che circondano l'hotel di modo che i tifosi non si avvicinino all'ingresso. In tanti aspettavano l'arrivo di Messi, sia in aeroporto che in albergo, perché potrebbe essere l'ultima l'opportunità di vederlo dal vivo, visto che non si sa se giocherà le qualificazioni per il prossimo Mondiale.

In aeroporto c'erano più di 100 tifosi in attesa della nazionale argentina nonostante sapessero che non sarebbero stati in grado di avere contatti con i giocatori. Un autobus ha prelevato i giocatori e li ha portati in hotel con un tragitto dedicato senza possibilità di contatti con gli altri passeggeri dello scalo.

Nonostante le difficoltà che sta vivendo con il Paris Saint-Germain, Messi sembra aver trovato quello status di simbolo del calcio argentino, e sudamericano, che in tanti erroneamente non gli riconoscevano fino a qualche tempo fa.

Quella tra Ecuador e Argentina sarà una partita storica perché Guayaquil ci saranno quasi 60mila spettatori e e tra le presenze e gli incassi la serata dell'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo rappresenterà un vero record per il calcio ecuadoriano.