Il pronipote di Papa Francesco gioca in Serie D col Trestina: “In campo mi chiedono la benedizione” Felipe Bergoglio è il pronipote di Papa Francesco e gioca in Serie D col Sporting Club Trestina: “I miei compagni di squadra spesso mi chiedono una benedizione prima di ogni partita. Capita anche quando si infortunano..”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Felipe Bergoglio è uno degli acquisti dello Sporting Club Trestina, squadra che milita nel girone E del campionato di Serie D. Il cognome di questo calciatore non passa inosservato e, infatti, il ragazzo è pronipote di Papa Francesco, ovvero Jorge Mario Bergoglio.

Il giovane calciatore è stato intervistato dal quotidiano La Nazione e ha parlato così: "I miei compagni di squadra spesso mi chiedono una benedizione prima di ogni partita. Capita anche quando si infortunano… Sono in Italia da poco più di un anno e ormai ci sono abituato. Sorridiamo insieme ogni volta. Essere un Bergoglio è un onore, per me non è affatto un peso portare questo cognome".

In merito alla parentela con il Pontefice, Felipe Bergoglio afferma: "Mio nonno Jorge Bergoglio è il cugino diretto del Papa; si chiama proprio come il Santo Padre e quando venne nominato il 13 marzo 2013, tanti in quel periodo pensarono che fosse appunto mio nonno. Non avevo ancora dieci anni ma ricordo bene quei momenti di festa in casa. Io e mia sorella contiamo nei prossimi mesi di raggiungere Roma e conoscerlo di persona: non vedo l’ora, sono sicuro che sarà una grande emozione. Mio padre mi ha detto che papa Francesco spesso si informa della nostra famiglia, vuole sapere tutto. Chiaramente quando lui era in Argentina le nostre città erano lontane quindi nel tempo ci siamo persi di vista ma, di fatto, il legame, come ricordano spesso i miei genitori, c’è sempre stato".

Chi è Felipe Bergoglio, il pronipote del Papa che gioca in Serie D

Felipe Bergoglio è un calciatore classe 2004 che arriva allo Sporting Club Testina dopo l'esperienza nelle giovanili del Misano. È un difensore forte fisicamente e mister Simone Calori lo tiene in considerazione per le sue qualità. Nell'ultima amichevole con la Sinalunghese, vinta dai bianconeri per 4-0, Bergoglio è entrato nel secondo tempo.