Il profilo Instagram di Maradona viene ripulito: persone cancellate e foto sparite Da qualche giorno il profilo Instagram di Diego Armando Maradona è tornato attivo, con un post che ha raccolto oltre un milione di like. Ma se si scorre la pagina all’indietro, si nota che qualcuno ci ha messo mano in maniera robusta, cancellando tantissimi post: sono sparite alcune persone, “gente orribile”.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo un anno di silenzio, i profili social di Diego Armando Maradona hanno ripreso a vivere per volontà dei figli dell'eterno campione, che in questo modo intendono mantenere vivo il ricordo del capitano di Argentina e Napoli. "I tuoi figli vogliono che il tuo fuoco ineguagliabile non si spenga mai. Ecco perché manterremo attivi tuoi profili, in modo che tutti coloro che ti amano e ti ammirano, abbiano un posto dove possano renderti il ​​tributo che meriti", è il messaggio – accompagnato da una citazione dello scrittore uruguaiano Eduardo Galeano – con cui è stato annunciato che Maradona continuerà a vivere in maniera virtuale sul web.

Ma basta dare un'occhiata alla timeline del profilo Instagram del Pibe de Oro – scomparso il 25 novembre scorso – per vedere che qualcosa è cambiato. Anzi, più di qualcosa. Sono infatti spariti tantissimi post, persone letteralmente cancellate dal ricordo pubblico di Maradona. Nel ‘nuovo' profilo di Diego non ci sono più foto con Matías Morla, l'avvocato del fuoriclasse che ha messo le mani sui suoi marchi commerciali – e non dovrà restituirli agli eredi come da sentenza del tribunale di inizio settembre – e neanche dell'altro avvocato suo socio, Víctor Stinfale, che faceva parte del ‘cerchio magico' di cui si era circondato el Diez negli ultimi anni.

Mancano anche le immagini che lo ritraggono assieme al neurochirurgo Leopoldo Luque, tuttora accusato del reato di "omicidio colposo" nell'inchiesta sulla morte dell'argentino. E ancora, sono scomparsi i post che promozionavano i prodotti con il marchio ‘Maradona', uno degli oltre 50 detenuti da Morla tra i quali ‘Diegol', ‘La Mano de Dios', ‘El Diego'. Così come non si trova più l'annuncio del lancio della serie biografica ‘Maradona sueño bendito', trasmessa da Amazon, una ricostruzione della vita del campione argentino che non era piaciuta alle figlie Dalma e Gianinna.

Leggi anche Lady Mertens nel fossato dello stadio Maradona prima di Napoli-Juve: il video su Instagram

Cosa sia avvenuto lo fa capire chiaramente proprio Dalma, in una sua storia su Instagram: "Il profilo Instagram di mio padre non è più gestito da persone orribili, grazie a chi lo ha reso possibile. Stiamo lavorando affinché si possano vedere dei bei contenuti di mio padre". El Diez vive.